Digital Foundry провела технический анализ хоррора Cronos: The New Dawn на консолях

Примерно через неделю после релиза нового survival horror от поляков из Bloober Team, Cronos: The New Dawn, эксперты из Digital Foundry опубликовали результаты технического анализа консольных версий игры - PS5 а также Xbox Series.

По техническому исполнению все как обычно: UE5, возможность выбирать между 60 fps («Производительность») и 30 fps («Качество»). Разница между режимами состоит лишь в разрешении; настройки графики, как текстуры, так и тени, идентичны. В случае выбора режима «Производительность» качество объемного освещения немного страдает, но этот компромисс оправдан ради 60 fps.

По результатам тестирования базовая PS5 обеспечивает разрешение около 1026p, Xbox Series X — 1080p, а PS5 Pro показала лучший результат — 1242p. В сложных сценах на PS5 и Xbox Series X разрешение опускается до 864p, а PS5 Pro сохраняет 900p. В режиме «Качество» показатели выше — до 1440p на старших консолях. Версия PS5 Pro, к сожалению, не получила заметных улучшений, но при этом предлагает лучшее качество изображения и частоту кадров из всех четырех версий.

По поводу версии Xbox Series S сказать особо нечего — в ней доступен только режим 30 FPS, и Bloober пришлось снижать качество текстур, теней и тумана, что заметно ухудшает изображение. К счастью, на Series S частота кадров «безупречна», что свидетельствует о хорошей работе разработчика по оптимизации для недорогой консоли Microsoft.

Урезание в Series S немного глубже, чем просто снижение разрешения до 720p. Это отражается и на некоторых других настройках, в первую очередь — чтобы компенсировать меньший объем ОЗУ и более низкую пропускную способность памяти — снижается качество текстур. Точно так же […] снижение качества в Series S гораздо более заметно в тенях на расстоянии, что приводит к более мерцающим и пиксельным теням, проецируемым светом вашего фонаря на расстоянии.



В заключение, качество объемного тумана также значительно снижается в Series S — до настроек, которые еще ниже, чем режим производительности на других консолях, что приводит к появлению видимых лучей света низкого разрешения, исходящих от прожекторов. Остальная часть игры осталась неизменной на Series S.

Что же касается производительности, то в режиме «Качество» работа игры остается стабильной на всех платформах. В режиме «Производительность» частота кадров на PS5 проседает до 40 fps. Для PS5 Pro и Xbox Series X ситуация лучше, но все равно далека от идеальной.