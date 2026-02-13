Для Cronos: The New Dawn вышло обновление с лёгким режимом и новым скином

Компания Bloober Team выпустила режим Temporal Diver для Cronos: The New Dawn. Этот режим идеально подходит для тех, кто хочет играть быстрее и спокойнее, но при этом не терять напряжение и сложности, которые делают игру уникальной. Он уже доступен на PlayStation 5 и ПК, и скоро появится на версиях для Xbox и Nintendo.

С этим обновлением вы можете начать новую игру на любом уровне сложности и, завершив игру, перенести весь свой прогресс на следующую сессию.

Директор игры Яцек Зиебa объясняет:

Cronos всегда задумывался как сложная игра, но мы хотели предложить игрокам более спокойный способ насладиться ею. Режим «Временной ныряльщик» — это наш способ поблагодарить сообщество и позволить большему количеству людей насладиться игрой, не теряя её сути.

Теперь доступны следующие режимы игры:

Режим «Временной ныряльщик» (новый) — игроки с большим запасом здоровья и менее сложными врагами.

Наковальня Коллектива — нормальная сложность.

Режим «Выкованный в огне» — открывается после прохождения режима «Наковальня Коллектива»; в настоящее время это самый сложный режим.

В преддверии Дня святого Валентина Bloober будет распространять любовь к ужасам в течение всего февраля с помощью мероприятий и сюрпризов в рамках кампании «Любовь с первого взгляда». Также на Steam уже доступны два специальных набора: Cronos x Karma: The Dark World и Cronos x Crucible: Theater of Idols.

В честь китайского Нового года игра также получила новый скин: Железный Всадник, вдохновлённый Годом Лошади, с доспехами, которые сияют, словно её окружает огненный конь. Он доступен бесплатно на всех платформах с обновлением игры.

Режим Temporal Diver уже доступен на PS5 и ПК, а обновления для Xbox и Nintendo скоро появятся.