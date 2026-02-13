Для Cronos: The New Dawn вышло обновление с лёгким режимом и новым скином

Компания Bloober Team выпустила режим Temporal Diver для Cronos: The New Dawn. Этот режим идеально подходит для тех, кто хочет играть быстрее и спокойнее, но при этом не терять напряжение и сложности, которые делают игру уникальной. Он уже доступен на PlayStation 5 и ПК, и скоро появится на версиях для Xbox и Nintendo.
С этим обновлением вы можете начать новую игру на любом уровне сложности и, завершив игру, перенести весь свой прогресс на следующую сессию.
Директор игры Яцек Зиебa объясняет:
Cronos всегда задумывался как сложная игра, но мы хотели предложить игрокам более спокойный способ насладиться ею. Режим «Временной ныряльщик» — это наш способ поблагодарить сообщество и позволить большему количеству людей насладиться игрой, не теряя её сути.
Теперь доступны следующие режимы игры:
- Режим «Временной ныряльщик» (новый) — игроки с большим запасом здоровья и менее сложными врагами.
- Наковальня Коллектива — нормальная сложность.
- Режим «Выкованный в огне» — открывается после прохождения режима «Наковальня Коллектива»; в настоящее время это самый сложный режим.
В преддверии Дня святого Валентина Bloober будет распространять любовь к ужасам в течение всего февраля с помощью мероприятий и сюрпризов в рамках кампании «Любовь с первого взгляда». Также на Steam уже доступны два специальных набора: Cronos x Karma: The Dark World и Cronos x Crucible: Theater of Idols.
В честь китайского Нового года игра также получила новый скин: Железный Всадник, вдохновлённый Годом Лошади, с доспехами, которые сияют, словно её окружает огненный конь. Он доступен бесплатно на всех платформах с обновлением игры.
Режим Temporal Diver уже доступен на PS5 и ПК, а обновления для Xbox и Nintendo скоро появятся.
Чисто для нубов 😁
Не все любители хардкора и прочих айронмэн режимов
Она на нормале отлично проходится... Это тебе не Nioh 3
В этой игре нету хардкора, она легкая. А так пускай будет.
В страшные времена мы живем, когда по факту не сложным играм добавляют ещё и легкий режим.)) Cronos: The New Dawn это не Dark Souls.
В облегчённом режиме пушки сами стрелять будут а к нужным предметам на полу огромные красные стрелки рисоваться чтоли ?) Игра и так простая
Да нихренане простая патронов мизер.
Да нет , я не помню не раза чтобы они у меня кончались когда проходил . Ну конечно если на каждом враге мазать по 10 раз то может
Очень тебе верю)
Лёгким?А эта игра сложной была?🤣
Казуалы , сэр
Наконец то классный скин завзели, теперь осталось дождаться озвучку, напоминает костюм юнитологов из Dead Space 2, жаль только что они на шлеме не сделали светящиеся элементы
либо можно было элемент в виде креста на шлеме сделать как на одном из костюмов, это бы смотрелось очень круто.
С 2-3х выстрелов отъезжают,ваще не интересно,после нормала и харда)
Вот чего не хватало игре
Ей крутых и мощных боссов не хватает.
Блок бы лучше добавили .