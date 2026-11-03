Глава Bloober Team связал популярность хорроров с тревожной обстановкой в мире

Глава Bloober Team Пётр Бабено считает, что популярность хорроров напрямую связана с тревожной обстановкой в мире. Войны, экономические проблемы и изменение климата усиливают страхи людей, которые находят отражение в фильмах, книгах и видеоиграх. По мнению руководителя студии, хорроры особенно хорошо работают в такие периоды, хотя сам он не рад этой тенденции: она свидетельствует о том, что в мире происходит слишком много плохого.

Bloober Team сосредоточилась на жанре ужасов после выхода Layers of Fear в 2016 году. С тех пор разработчики стараются совершенствовать собственный подход к созданию страха, осваивать новые технологии и учитывать отзывы игроков. Бабено считает, что каждая следующая игра должна становиться шагом вперёд, иначе нет смысла тратить на неё четыре года разработки.

Важным поворотным моментом для студии стал ремейк Silent Hill 2, выпущенный в 2024 году. Несмотря на критику со стороны поклонников оригинала, команда сосредоточилась на качестве игры, которая в итоге разошлась тиражом более 5 миллионов копий.

Сейчас Bloober Team работает сразу над семью хоррорами. В их числе — ремейк первой Silent Hill, Layers of Fear 3, Onyx: The Dark Grip для Nintendo Switch 2 и Star Trek: Shadow Frontier. Последняя создаётся с расчётом на то, чтобы стать лучшей игрой по Star Trek. Кроме того, команда, работавшая над Cronos: The New Dawn, занимается Project H — проект пока находится на поздней стадии предварительного производства и должен стать заметным шагом вперёд для студии.

Бабено также прокомментировал слухи о новой Silent Hill, якобы запланированной на 2027 год, но отказался подтверждать эту информацию. В долгосрочной перспективе он хотел бы, чтобы Bloober Team создала третью крупную хоррор-франшизу наряду с Silent Hill и Resident Evil.

Ближайшим релизом студии станет Cronos: Lazarus — дополнение-приквел для Cronos: The New Dawn с более быстрыми и агрессивными сражениями. Оно выйдет 3 декабря на PS5, Xbox Series X|S и PC, а версия для Nintendo Switch 2 появится в начале 2027 года.