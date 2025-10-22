Хоррор Cronos: The New Dawn обзавёлся демоверсией как раз к Хэллоуину

Bloober Team выпустила демоверсию своей последней игры в жанре хоррор Cronos: The New Dawn для ПК. В этой демоверсии вы сможете пройти первую миссию. Вы найдёте Предшественника, испытаете снаряжение Странника и столкнётесь с первыми сливающимися врагами.

Как отметили разработчики, игроки смогут пройти вступительную и первую миссию Странника, цель которого — найти пропавшего предшественника. Эта часть игры познакомит вас с основами боя, жуткой механикой слияния и тёмным миром Cronos: The New Dawn. Вы будете использовать как минимум два оружия, начав с простого пистолета под названием «Меч MK-1615». Вы можете играть и переигрывать демо-версию сколько угодно раз.

И это ещё не всё: впервые Cronos: The New Dawn станет частью специальной акции к Хэллоуину со скидкой 15% на нескольких платформах.