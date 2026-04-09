Хоррор Cronos: The New Dawn от Bloober Team скоро появится на компьютерах Apple

Cronos: The New Dawn продолжает стремиться к завоеванию новых поклонников. Всего через несколько недель игра в жанре survival horror от Bloober Team расширит свою аудиторию.

Последний релиз краковской студии станет доступен на Mac всего через несколько недель. Релиз состоится 28 апреля. Игра будет работать нативно на компьютерах Apple, поддерживая такие технологии, как масштабирование MetalFX и трассировка лучей, обеспечивая игрокам на Mac максимальную производительность и потрясающую графику.

Стоит также отметить, что игра изначально будет доступна по сниженной цене. Стандартное издание будет продаваться со скидкой 30 процентов, а издание Deluxe — со скидкой 35 процентов.