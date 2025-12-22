Хоррор Cronos: The New Dawn получит лёгкий режим в начале 2026 года

Игра Cronos: The New Dawn от Bloober Team не достигла такого же уровня успеха, как её предыдущая игра, ремейк Silent Hill 2, но показала достаточно хорошие результаты. Продав 500 000 копий, разработчик анонсировал новый режим сложности на начало 2026 года: Temporal Diver.
Этот режим, показанный в трейлере, где главная героиня перехватывает «жалобы», например, от тех, кто хотел бы пройти этот хоррор на выживание ради сюжета, упрощает игру. Придётся подождать более подробной информации по этому поводу, но такова специализация студии, что она учитывает пожелания тех, кто хочет менее требовательного игрового процесса.
Cronos: The New Dawn доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.
она и так предельно лёгкая даже на хардкоре
Ты рофлишь?Я на одном месте тупо софт Лок словил, тупо не хватало патронов что бы волну мобов перебить и не раз .Играл с полным аимом на геймпаде,попадания точные были .А руками бить вообще дамаг небольшой. Как по мне там сложность перекручена.Проходил с изи модом.
там 100500 возможностей без единого выстрела проходить даже места с волнами врагов.
Какие 10500 ?)Либо просто пробежать их если это возможн,о или перебить.Их всего тут 2 варианта.Но в этой игре зачастую пока мобов не убьёшь,дальше двери не откроются.
провал года закопайте и забудьте
Если не спидранить и проходить вдумчиво, а также собирая всё, что плохо лежит - сложность в игре абсолютно сбалансированная и стандартная для такого жанра.
Ну пусть для некоторых будет сложность "сюжет", именно сюжетная сложность, чтобы просто идти вперёд не обращая внимания на главную составляющую игры - "хоррор на выживание".
Только постфактум понял,что выбора сложности и не было...
Прошел 1 раз и забыл, как страшный сон!!!!