Хоррор Cronos: The New Dawn получит лёгкий режим в начале 2026 года

Игра Cronos: The New Dawn от Bloober Team не достигла такого же уровня успеха, как её предыдущая игра, ремейк Silent Hill 2, но показала достаточно хорошие результаты. Продав 500 000 копий, разработчик анонсировал новый режим сложности на начало 2026 года: Temporal Diver.

Этот режим, показанный в трейлере, где главная героиня перехватывает «жалобы», например, от тех, кто хотел бы пройти этот хоррор на выживание ради сюжета, упрощает игру. Придётся подождать более подробной информации по этому поводу, но такова специализация студии, что она учитывает пожелания тех, кто хочет менее требовательного игрового процесса.

Cronos: The New Dawn доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.