Играбельная демка хоррора Cronos: The New Dawn получает положительные отзывы на G-Fusion 2025

На прошедшем в Китае фестивале G-Fusion 2025 студия Bloober Team представила сразу две своих новых игры, одной из которых стал научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn. Посетители мероприятия могли опробовать игру лично, и хотя подробностей о содержании демоверсии пока крайне мало, первые впечатления у игроков в основном положительные.

Судя по фотографиям с выставки, стенд Cronos: The New Dawn стал одним из самых заметных на всей площадке. Польские разработчики из студии Bloober Team представили свой хоррор на одном стенде с игрой I Hate This Place и давали поиграть посетителям в еще невышедшие проекты. По словам тех, кто уже опробовал игру, Cronos выделяется куда более динамичным геймплеем, чем прошлые работы студии. Некоторые сравнивают механику с Dead Space, но при этом подчёркивают, что благодаря уникальному темпу, новому сеттингу и другим механикам игра быстро уходит от привычных ассоциаций.

Несмотря на то, что отзывов пока немного, и они остаются скорее эмоциональными, чем конкретными, в соцсетях игроки отмечают качественную проработку управления, напряжённую боевую систему и общее чувство тревоги, которое Cronos умело навязывает с первых минут игры.

Напомним, ранее стало известно, что в Cronos: The New Dawn реализована необычная игровая механика — противники могут поглощать тела павших, становясь сильнее. Это добавляет элемент непредсказуемости и опасности даже в казалось бы простых столкновениях.

Cronos: The New Dawn выйдет осенью 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.