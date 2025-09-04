Игроки нашли массу отсылок в Cronos: The New Dawn на прошлые игры Bloober Team, включая Silent Hill 2 и The Medium

Новый атмосферный хоррор Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team еще вчера стал доступен для игры всем владельцам Deluxe-издания, получившим ранний доступ. С самого анонса было понятно, что разработчики спрятали в игре множество отсылок на свои прошлые проекты, и первые находки геймеров не заставили себя ждать. Игроки сразу же обнаружили огромное количество приятных и жутких пасхалок, отсылающих к Silent Hill 2, The Medium, Layers of Fear и многим другим играм студии.

Самыми заметными находками на данный момент стали две очень яркие отсылки:

В одной из локаций можно найти монстра, который является прямой аллюзией на мертвого Джеймса Сандерленда из вышедшего ремейка Silent Hill 2 .

из вышедшего ремейка . Некоторые противники в игре носят футболки с логотипом The Medium — другого известного хоррора студии, который шел в подарок за предзаказ Cronos: The New Dawn.

Пользователи отмечают, что нашли в игре упоминания или отсылки практически на все игры Bloober Team, что превращает прохождение в увлекательный поиск знакомых деталей для давних поклонников студии. Учитывая такое количество референсов, игроки надеются, что рано или поздно эти находки приведут их к намекам на новые, еще не анонсированные проекты. Больше всего сейчас сообщество, конечно, интересуют возможные отсылки к ремейку первой части Silent Hill, который студия анонсировала в этом году. Однако пока ничего подобного найти не удалось.

Полноценный релиз Cronos: The New Dawn для всех игроков состоится уже завтра, 5 сентября 2025 года, для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.