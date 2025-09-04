Игроки нашли массу отсылок в Cronos: The New Dawn на прошлые игры Bloober Team, включая Silent Hill 2 и The Medium

Новый атмосферный хоррор Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team еще вчера стал доступен для игры всем владельцам Deluxe-издания, получившим ранний доступ. С самого анонса было понятно, что разработчики спрятали в игре множество отсылок на свои прошлые проекты, и первые находки геймеров не заставили себя ждать. Игроки сразу же обнаружили огромное количество приятных и жутких пасхалок, отсылающих к Silent Hill 2, The Medium, Layers of Fear и многим другим играм студии.
Самыми заметными находками на данный момент стали две очень яркие отсылки:
- В одной из локаций можно найти монстра, который является прямой аллюзией на мертвого Джеймса Сандерленда из вышедшего ремейка Silent Hill 2.
- Некоторые противники в игре носят футболки с логотипом The Medium — другого известного хоррора студии, который шел в подарок за предзаказ Cronos: The New Dawn.
Пользователи отмечают, что нашли в игре упоминания или отсылки практически на все игры Bloober Team, что превращает прохождение в увлекательный поиск знакомых деталей для давних поклонников студии. Учитывая такое количество референсов, игроки надеются, что рано или поздно эти находки приведут их к намекам на новые, еще не анонсированные проекты. Больше всего сейчас сообщество, конечно, интересуют возможные отсылки к ремейку первой части Silent Hill, который студия анонсировала в этом году. Однако пока ничего подобного найти не удалось.
Полноценный релиз Cronos: The New Dawn для всех игроков состоится уже завтра, 5 сентября 2025 года, для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.
Кроме этих отсылок ничего хорошего в этом фемкале нет
Так ты даже не играл)
Игра смесь деда под спайсом и сх. И честно говоря это прям бомба! Я давно не испытывал таких хороших эмоций чисто при прочтении какой-нибудь записки, прям погружает в мир игры...но хоть на игру года и не тянет, всё равно советую поиграть
посмотрел сегодня прохождение немного на ютубе, выглядит максимально серо и уныло, даже графон какой то мыльный, убогий
И? Но смотри дальше я лично играю
ну и играй дальше,указывает он еще тут
Я уж думал игру с землёй сравняли // Владимир Николаевич
В игре можно уворачиваться от атак врагов? Если нет, то это тупо и дисбалансно.
А где самая главная отсылка, что это и есть сх2, только модельки другие? Попробовал поиграть, снова то же самое: медленно бежишь вперёд, при встрече с мобами просто бежишь мимо них дальше, пугать не пугают и вступать в бой нет никакого смысла, кроме моментов, когда их по скрипту убить надо, а догнать все равно не смогут. Если пытались скопировать дед спейс, то вышло плохо, кроме прокачки с помощью найденных узлов для костюма/оружия и возможности топнуть ногой ничего от туда не увидел за пару часов
Игра полный отстой, и они теперь будут silent hill 1 remake делать, надеюсь что нет, 3 и 10, реально тупейшая игра, калисто по сравнению с ней великая игра