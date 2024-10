Инсайдер раскрыл эксклюзивные подробности о новом хорроре Cronos: The New Dawn

Сразу после успешного релиза обновленной версии Silent Hill 2 польские разработчики из Bloober Team порадовали анонсом необычного хоррора под названием Cronos: The New Dawn. Проект обещает удивить фанатов жанра мрачной атмосферой, уникальным сеттингом в стиле научной фантастики и динамичной боевой системой, которая сделает прохождение увлекательнее. Игру только анонсировали, поэтому авторы пока не спешат раскрывать все карты, однако авторитетный инсайдер под ником Lunatic Ignus уже готов поделиться некоторыми примечательными аспектами Cronos: The New Dawn.

Lunatic Ignus ранее уже успел зарекомендовать себя как надежный источник информации. Его источники первыми раскрыли особенности игрового процесса Black Myth: Wukong, а недавно он поделился планами японской студии Team Ninja. На этот раз новый инсайд касается эксклюзивных деталей предстоящей Cronos: The New Dawn.

Если верить заявлениям инсайдера, в новой игре от Bloober Team будет сделан упор на высокую сложность. Команда разработчиков была не совсем довольна уровнем сложности в Silent Hill 2, который, по их мнению, получился легче, чем планировалось изначально. Этот недостаток они хотят компенсировать в своей новой игре. Игра обещает быть особенно хардкорной в сражениях с монстрами, а также сложными будут некоторые аспекты исследования локаций.

В Cronos: The New Dawn игрокам предстоит пройти 17 полноценных локаций. По сюжету, игрокам предстоит "исследовать будущее и прошлое".

Исследование будущего : найдите временные аномалии, чтобы вернуться в прошлое.

: найдите временные аномалии, чтобы вернуться в прошлое. Исследование прошлого: погружайтесь в прошлое в поисках "душ".

Cronos: The New Dawn запланирована к релизу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году.