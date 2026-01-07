Mechanics VoiceOver показала первые записи озвучки Cronos: The New Dawn

Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представила результаты проб и первые записи русской озвучки атмосферного хоррора Cronos: The New Dawn. Вместе с этим студия начала знакомить сообществo с актёрами, которые подарят свои голоса персонажам игры.

На текущий момент собрано почти 50% необходимой суммы для локализации. Параллельно ведётся работа с текстом, уже прошли пробы на главных героинь, а также началась запись второстепенных персонажей. Сроки выхода озвучки напрямую зависят от дальнейшего успеха сборов.

Авторы проекта вновь поблагодарили студию RavenCat за помощь в записи и режиссуре актёров и призвали всех желающих поддержать проект, чтобы приблизить релиз и глубже погрузиться в мрачную атмосферу погибающей Польши.