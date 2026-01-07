Mechanics VoiceOver показала первые записи озвучки Cronos: The New Dawn

Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представила результаты проб и первые записи русской озвучки атмосферного хоррора Cronos: The New Dawn. Вместе с этим студия начала знакомить сообществo с актёрами, которые подарят свои голоса персонажам игры.
На текущий момент собрано почти 50% необходимой суммы для локализации. Параллельно ведётся работа с текстом, уже прошли пробы на главных героинь, а также началась запись второстепенных персонажей. Сроки выхода озвучки напрямую зависят от дальнейшего успеха сборов.
Авторы проекта вновь поблагодарили студию RavenCat за помощь в записи и режиссуре актёров и призвали всех желающих поддержать проект, чтобы приблизить релиз и глубже погрузиться в мрачную атмосферу погибающей Польши.
Проходил на релизе, остался не особо доволен проектом. Но как рядовой представитель жанра хоррора на выживание игра более-менее работает. Неприятно удивило отсутствие польского озвучения в игре, действие которой происходит в Польше и которую разрабатывала польская студия. Английская речь здесь, на мой взгляд, бьёт по атмосфере. Наша речь смотрелась бы уместнее. С русским озвучением, возможно, даже перепрошёл бы игру.
Ну ты даёшь, наша речь любую игру из какашки сделает конфетку. Ну а Cronos сама по себе хороший, добротный хорор-шутер.
Голос Вероники похож, по интонации и подаче. Но у Путника в дубляже слишком много эмоций. В оригинале, голос был более сдержан.
Не знаю как вы парни, но я лично жду. С удовольствием прошёл игру. И пройду её с удовольствием, снова! Но уже с русским переводом, и при условии что нужное кол-во бабла конечно соберут.
Жду озвучку и залетаю в нг+, как раз ачивки остались для этого случая
Не дождался и перепрошёл на днях)