Mechanics VoiceOver займётся созданием русской озвучки для Cronos: The New Dawn - открыт сбор средств

Вчера состоялся ранний релиз хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team. Игра получила неплохие оценки - у неё 79 баллов на Metacritic.

На релиз игры отреагировала студия Mechanics VoiceOver. Команда локализаторов сообщила о желании выпустить полноценный русский дубляж для игры и открыла сбор средств на озвучку, установив цель в 395 тысяч рублей.

Примерные сроки выхода озвучки на данный момент неизвестны.