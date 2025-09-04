ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.8 211 оценок

Mechanics VoiceOver займётся созданием русской озвучки для Cronos: The New Dawn - открыт сбор средств

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся ранний релиз хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team. Игра получила неплохие оценки - у неё 79 баллов на Metacritic.

На релиз игры отреагировала студия Mechanics VoiceOver. Команда локализаторов сообщила о желании выпустить полноценный русский дубляж для игры и открыла сбор средств на озвучку, установив цель в 395 тысяч рублей.

Примерные сроки выхода озвучки на данный момент неизвестны.

29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
askazanov

Ну опять ненужный проэкт на озвучку....

7
QuietMyzarian

Опять ненужный коммент на PG....

9
xmyr4ik

Тут не нужен переводчик от слова совсем )!

5
CRAZY rock GAME

Согласен, по сути там даже нет катсцен, только записки и аудиозаписи)

7
Кошачий комочек

я требую бесплатную озвучку и точка

4
J a r v i s

А чё не бесплатно? Игра маленькая, а денег у них и так много))

3
Павел Бородкин

Второе прохождение пройду с русской озвучкой))

2
Сергей Понащенко

Было бы не плохо. Но когда это будет? Только в следующем году похоже.

1
Barred

Если мало диалогов, то быстро сделают. Это ж не ГеймсВоис. Вон сайлент хил 2 сделали и быстро, и бесплатно.

2
Barred

Ок, теперь подожду и озвучку, и патчи подъедут.

1
ZloyKot007

Требуют бабки за озвучку проекта,где по сути слов почти нет , еще и делать будут ее год

1
JAPАN

Для этого дерьмеца нейронки хватит!

1