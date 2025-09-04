Mechanics VoiceOver займётся созданием русской озвучки для Cronos: The New Dawn - открыт сбор средств

Вчера состоялся ранний релиз хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team. Игра получила неплохие оценки - у неё 79 баллов на Metacritic.
На релиз игры отреагировала студия Mechanics VoiceOver. Команда локализаторов сообщила о желании выпустить полноценный русский дубляж для игры и открыла сбор средств на озвучку, установив цель в 395 тысяч рублей.
Примерные сроки выхода озвучки на данный момент неизвестны.
Ну опять ненужный проэкт на озвучку....
Опять ненужный коммент на PG....
Тут не нужен переводчик от слова совсем )!
Согласен, по сути там даже нет катсцен, только записки и аудиозаписи)
я требую бесплатную озвучку и точка
А чё не бесплатно? Игра маленькая, а денег у них и так много))
Второе прохождение пройду с русской озвучкой))
Было бы не плохо. Но когда это будет? Только в следующем году похоже.
Если мало диалогов, то быстро сделают. Это ж не ГеймсВоис. Вон сайлент хил 2 сделали и быстро, и бесплатно.
Ок, теперь подожду и озвучку, и патчи подъедут.
Требуют бабки за озвучку проекта,где по сути слов почти нет , еще и делать будут ее год
Для этого дерьмеца нейронки хватит!