На прохождение Cronos: The New Dawn потребуется около 16 часов

Похоже, мы все ближе и ближе к выходу Cronos: The New Dawn. На данный момент у польской игры нет даты релиза, но совсем недавно ряд игровых изданий даже смогли предварительно изучить игру. Благодаря этому стали известны новые подробности, в том числе и то, сколько времени уйдет на прохождение сюжетной кампании.

В частности, стало известно, что стандартное прохождение Cronos: The New Dawn займет у нас приблизительно 16 часов. Разумеется, это время вполне можно увеличить, если захочется заглянуть буквально за каждый угол и пройти игру на 100 %.

В целом же получается, что на прохождение сюжетной кампании потребуется примерно столько же времени, сколько и на ремейк Silent Hill 2. Ее тоже можно пройти менее чем за 20 часов, хотя в этом случае все зависит от степени вашего знакомства с оригиналом.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.