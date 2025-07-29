На прохождение Cronos: The New Dawn потребуется около 16 часов

Похоже, мы все ближе и ближе к выходу Cronos: The New Dawn. На данный момент у польской игры нет даты релиза, но совсем недавно ряд игровых изданий даже смогли предварительно изучить игру. Благодаря этому стали известны новые подробности, в том числе и то, сколько времени уйдет на прохождение сюжетной кампании.
В частности, стало известно, что стандартное прохождение Cronos: The New Dawn займет у нас приблизительно 16 часов. Разумеется, это время вполне можно увеличить, если захочется заглянуть буквально за каждый угол и пройти игру на 100 %.
В целом же получается, что на прохождение сюжетной кампании потребуется примерно столько же времени, сколько и на ремейк Silent Hill 2. Ее тоже можно пройти менее чем за 20 часов, хотя в этом случае все зависит от степени вашего знакомства с оригиналом.
Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
в принципе за ткое время она не успеет надоесть или утомить. поляки точно знают что делают))
делай паузы в чем проблема? потом возвращайся
ну в принципе логичный совет)) у меня в будни на игру есть примерно 1 час. вечером. на выходных часа 3 при желании можно вырулить))) так что по сути эти 20 часов на полмесяца растягиваются. теперь понимаешь о чём я?
Что то очень мало
Для рельсовой игры самый норм
А ты хотел,чтобы на 100 часов там всего было,как в ведьмаке 3,скажем? Но если в ведьмаке,это оправдано афигенным сюжетом и проработанной системой квестов,то если бы в данной игре разрабы заявили,что нужно будет на её прохождение 100 часов,то я тебя уверяю,что максимум за 2-3 часа,она бы всем надоела и её бы никто проходить не стал! И я считаю,что даже 16 часов для такой игры,это уже перебор! Потому что,максимум хватило бы с головой часов 8-10.
Самое то для ужастика. Хотя, мне и 10 часов в каком нить резике хватало вполне. Ну, а 16 так ещё лучше.
А можно узнать алгоритм подсчета этих 16 часов ?
немного и не мало я бы сказал золотая середина,новой мафии на заметку
Кому-то мало, кому-то много . ВАМ не угодить. Если брать за внимание, что это ЛИНЕЙНОЕ хоррор приключение, без возможных приколов метро-идвании или открытых миров, то для ПЕРВОГО прохождения это отличный результат. Понятное дело, когда любой пройдет игру и уже будет знать что ему ожидать, там часы таймера резко скосятся в единицы, беру по себе пример с ремейка 4 Резидента или С.Х.2 , прикол в том что игрок +- как-бы знает что его может ждать(ну это-ж ремейки блин), но все равно первое прохождение Резика даже с ДЛС Адой суммарно у меня ушло около 20 часов, на С.Х. около 13, а это я считаю отличный показатель, это я еще местами пытался бегать, а не нюхать каждый камень.
Т.ч. когда говорят - у нас игра на 100++ часов, я отношусь к этому скептически, ибо самой ИГРЫ там часов на 7-10, а все остальное вы занимаетесь тупорылой рутиной чушью, которая даже не интересна, а просто НАДО. Вот взять откр. миры в Ассасинах, если-бы не идиотизм с придиркой к УРОВНЯМ (в синг игре блин -_- ), то сюжет можно вообще заспидранить за какие-то часы, но нет, игра берет и заставляет вас страдать херней что-бы вы качали ЛВЛ иначе от любого бомжа отъедите от 1го удара, смешно то, что как только вы станете уровнем этого самого БОМЖА и придете даже с теми-же шмотками к нему, как вдруг он легко убивается, мистика.... Т.ч. искусственно растянутый геймплей костылями- НЕ геймплей -_- . Пример нормального Откр. мира- РДР2, ибо нет никаких ЛВЛ над башкой врагов и вас никто не заставляет шляться по карте и страдать хереней, тебе самому хочется это делать, при этом игра все равно не для всех и каждый 3 кричит- она душная, каждый 4й- её тупо не понял, но страдать херней по 100 500 часов в других играх- этих людей (почему-то) устраивает -_- .
КОРОЧЕ- от 15-20 часов чисто геймплея это хороший результат , для первого прохождения.
Много
Это хорошо, идеальный хронометраж для такого типа игр, тем более для такой вторичной по геймплею игры. Не должна сильно уж надоесть за 16 часов.