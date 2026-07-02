Новый дневник разработки Cronos: Lazarus демонстрирует свежие геймплейные кадры

Bloober Team выпустила новое видео, посвящённое дополнению для Cronos: The New Dawn под названием Cronos: Lazarus. Последний эпизод дневника разработчиков знакомит игроков с закулисьем разработки, а также демонстрирует свежие кадры игрового процесса. Разработчики также раскрывают, чего мы можем ожидать от дополнения, которое расширит сюжетную линию Стража.
В видео основное внимание уделяется процессу разработки дополнения и даётся более глубокое понимание дизайнерских решений команды. Разработчики также показывают новые кадры игрового процесса, демонстрируя несколько ранее не публиковавшихся сцен. Ролик также посвящён атмосфере и сюжету, которые остаются одними из самых сильных элементов всей вселенной.
Разработчики ещё раз подчёркивают, что Cronos: Lazarus не будет простым эпилогом или побочной историей. Дополнение будет сосредоточено на Страже и раскроет события, которые ранее оставались скрытыми. Игроки получат новые способности и оружие, а также столкнутся с особенно опасным врагом, который неустанно преследует их. Также был сделан больший акцент на динамичную боевую систему, хотя атмосфера survival horror остаётся на первом плане.
Выход дополнения по-прежнему запланирован на осень 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
зачем? Блюберы, зачем? вы продолжаете упорствовать и доить эту провалившуюся помойку?!...
сосредоточьтесь лучше на ремейке первой СХ!!!
Основную игру можно с натяжкой назвать "средней" — это мир, в который не веришь, персонажи, которых не вспомнишь, и позорный финальный босс, которого лучше бы не было. Игру нужно было закончить на "руках", сюжет в ней всё равно мусор. Сравнивать её не с чем: она несравнимо хуже любой части Dead Space, даже самой первой, которая вышла в 2008. Callisto Protocol, со всеми своими минусами, тоже более качественная игра. Вы ничего не потеряете, если пропустите этот дешман.)
Пилять, не успел сыграть в первую, а они уже вовсю штампуют вторую часть. Ладно-ладно. Подождём.
Ух ты, вижу на спине появился индикатор как в Dead Space (стазис)
Быстрей быстрей быстрей!