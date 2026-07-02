Новый дневник разработки Cronos: Lazarus демонстрирует свежие геймплейные кадры

Bloober Team выпустила новое видео, посвящённое дополнению для Cronos: The New Dawn под названием Cronos: Lazarus. Последний эпизод дневника разработчиков знакомит игроков с закулисьем разработки, а также демонстрирует свежие кадры игрового процесса. Разработчики также раскрывают, чего мы можем ожидать от дополнения, которое расширит сюжетную линию Стража.

В видео основное внимание уделяется процессу разработки дополнения и даётся более глубокое понимание дизайнерских решений команды. Разработчики также показывают новые кадры игрового процесса, демонстрируя несколько ранее не публиковавшихся сцен. Ролик также посвящён атмосфере и сюжету, которые остаются одними из самых сильных элементов всей вселенной.

Разработчики ещё раз подчёркивают, что Cronos: Lazarus не будет простым эпилогом или побочной историей. Дополнение будет сосредоточено на Страже и раскроет события, которые ранее оставались скрытыми. Игроки получат новые способности и оружие, а также столкнутся с особенно опасным врагом, который неустанно преследует их. Также был сделан больший акцент на динамичную боевую систему, хотя атмосфера survival horror остаётся на первом плане.

Выход дополнения по-прежнему запланирован на осень 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.