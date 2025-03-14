Новый трейлер хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team покажут 20 марта

Bloober Team представит новый трейлер Cronos: The New Dawn во время трансляции Future Games Show 20 марта в 23:00 по МСК. Игра — это сурвайвл-хоррор с боевой системой, а не классический психологический триллер, к которому привыкли поклонники студии.

Так как релиз ожидается в 2024 году, трейлер может раскрыть хотя бы примерное окно выхода. Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и PC. Уже доступна страница проекта в Steam, а также подтверждена поддержка русских субтитров.

Cronos: The New Dawn разворачивается в мире, где восточноевропейский брутализм сочетается с ретрофутуризмом. Игроки возьмут на себя роль Странника — агента загадочного Союза, способного путешествовать во времени. Их задача — собирать сущности погибших людей с помощью Жнеца и переносить их в будущее.