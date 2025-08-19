NVIDIA показала новый трейлер хоррора Cronos: The New Dawn с трассировкой лучей

Во время презентации NVIDIA на Gamescom был представлен новый трейлер Cronos: The New Dawn, новейшего проекта Bloober Team, который уже привлекает внимание как многообещающий хоррор с элементами научной фантастики.. Видео демонстрирует, как трассировка лучей влияет на визуальную составляющую игры. Кроме того, было подтверждено, что игра будет поддерживать DLSS 4 и многокадровую генерацию на момент запуска.

Действие Cronos: The New Dawn разворачивается в мрачном мире, где старые, грубые здания соседствуют со странными технологиями будущего. По словам разработчиков, вас ждёт захватывающая история, связывающая прошлое и будущее.

В этой игре вы возьмёте на себя роль Путешественника, действующего в качестве агента загадочного Коллектива. Ваша задача — прочёсывать пустоши будущего в поисках особых временных разломов, которые перенесут вас в Польшу 1980-х годов.

Bloober Team выпустит Cronos: The New Dawn 5 сентября.