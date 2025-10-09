Обновление 1.4 для Cronos: The New Dawn на Nintendo Switch 2 вносит значительные визуальные улучшения

Обновление Cronos: The New Dawn значительно улучшило игру на Nintendo Switch 2 благодаря новому патчу, вышедшему на этой неделе.

Согласно новому отчёту, опубликованному в X пользователем SuperMetalDave64, обновление 1.4 вносит значительные визуальные улучшения, включая улучшенное качество текстур, дальность прорисовки уровней детализации (LOD), а также освещение и туман с уменьшенным засветом. Эти визуальные улучшения легко заметить даже на первый взгляд, и они приближают версию игры для Nintendo Switch 2 к другим консольным версиям игры от Bloober Team.

SuperMetalDave64 также поделился кратким сравнением версии 1.3, новой версии 1.4 и версии Cronos: The New Dawn на максимальных настройках для ПК. Это сравнение наглядно демонстрирует улучшения, которые делают версию для Switch 2 более привлекательным выбором, чем на старте продаж.