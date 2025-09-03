Открылся предварительный доступ к Cronos: The New Dawn: у хоррора от авторов ремейка Silent Hill 2 нет защиты Denuvo

3 сентября для владельцев Deluxe-издания стал доступен Cronos: The New Dawn, новая работа студии Bloober Team, известной по ремейку Silent Hill 2. Проект уже доступен на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Авторы позиционируют игру как survival horror от третьего лица, где действие разворачивается в разрушенных руинах New Dawn — мира, вдохновлённого районом Новая Хута в Кракове. Важная особенность — повествование ведётся сразу в двух временных линиях: в мрачном постапокалиптическом будущем и индустриальной реальности 1980-х. Такое сочетание ретрореализма, антиутопической фантастики и ретрофутуристической атмосферы формирует уникальный сеттинг, полный напряжения и загадок.
Игрокам предстоит взять на себя роль Путешественника, агента Коллектива, отправленного исследовать зоны, изуродованные Изменением — катастрофическим событием, исказившим время, память и саму человеческую плоть. Мир игры балансирует между прошлым и будущим, оставаясь враждебным и пугающим, где каждое сражение за выживание может стать последним.
Отдельно стоит отметить, что версия для ПК вышла без антипиратской защиты Denuvo, что, вне всяких сомнений, станет приятным сюрпризом для людей, желающих ознакомиться с проектом перед покупкой.
Надеюсь этот фемкал провалится и разработчики впредь будут выпускать игры с мужскими протагонистами.
поной плакса
дело не кто ГГ,а в уместности и бабы хороши когда к месту
он везде пишет что ему не нравятся женщины, подозрительный какой-то
Такой поноздряк что даже с торронта нет смысла качать. Тупая беготня по лысым нищим локом...
Ну заценим. В стиме взял. Хотя чет размер подозрительный
Silent Hill 2 Remake тоже весил примерно также
такое только с торрента качать а он купил!!!
35 весил, а эта 22
Поставил портабл качать
Release-Group: RUNE
Size 22895 GB
upd появился у добрых людей
Там на пиратской бухте уже GOG релиз засветился
я уже качаю
22 гига? ясно, игра полная шляпа
ты по весу игры смог дать оценку? гений!!!!!
Сейчас многие игры на UE5 весят максимум 40-50ГБ (тот же Робокоп, Экспедиция 33 и т.д.), и ничего графон отменный, производительность на высоте, и сюжета много. Тут 2 составляющие - псевдо-открытый мир, и оптимизация UE5.
Подожду мнения PG-комьюнити)
скоро буду транслировать можете посмотреть
трансляция с комментами?
возможно,к примеру Hell is Us без комментов
Капец. Читаю комментарии: одни игру захейтили из-за женского персонажа, другие из-за весы игры😂
Это ПГ.
Было бы желание,а повод найдется.
Логично. У этого дед спайсного клона продаж итак будет на нуле (от обилия хорроров уже подташнивает слегонца), а если эту игрулю ещё дерьмувой накроют, то вообще пиши-пропало..
Обилие хорроров?Каких?Слепленных на коленке длительностью 1 час за 200 рублей?))))
ое пошла жара