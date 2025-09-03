Открылся предварительный доступ к Cronos: The New Dawn: у хоррора от авторов ремейка Silent Hill 2 нет защиты Denuvo

3 сентября для владельцев Deluxe-издания стал доступен Cronos: The New Dawn, новая работа студии Bloober Team, известной по ремейку Silent Hill 2. Проект уже доступен на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Авторы позиционируют игру как survival horror от третьего лица, где действие разворачивается в разрушенных руинах New Dawn — мира, вдохновлённого районом Новая Хута в Кракове. Важная особенность — повествование ведётся сразу в двух временных линиях: в мрачном постапокалиптическом будущем и индустриальной реальности 1980-х. Такое сочетание ретрореализма, антиутопической фантастики и ретрофутуристической атмосферы формирует уникальный сеттинг, полный напряжения и загадок.

Игрокам предстоит взять на себя роль Путешественника, агента Коллектива, отправленного исследовать зоны, изуродованные Изменением — катастрофическим событием, исказившим время, память и саму человеческую плоть. Мир игры балансирует между прошлым и будущим, оставаясь враждебным и пугающим, где каждое сражение за выживание может стать последним.

Отдельно стоит отметить, что версия для ПК вышла без антипиратской защиты Denuvo, что, вне всяких сомнений, станет приятным сюрпризом для людей, желающих ознакомиться с проектом перед покупкой.