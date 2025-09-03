ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.9 187 оценок

Открылся предварительный доступ к Cronos: The New Dawn: у хоррора от авторов ремейка Silent Hill 2 нет защиты Denuvo

butcher69 butcher69

3 сентября для владельцев Deluxe-издания стал доступен Cronos: The New Dawn, новая работа студии Bloober Team, известной по ремейку Silent Hill 2. Проект уже доступен на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Авторы позиционируют игру как survival horror от третьего лица, где действие разворачивается в разрушенных руинах New Dawn — мира, вдохновлённого районом Новая Хута в Кракове. Важная особенность — повествование ведётся сразу в двух временных линиях: в мрачном постапокалиптическом будущем и индустриальной реальности 1980-х. Такое сочетание ретрореализма, антиутопической фантастики и ретрофутуристической атмосферы формирует уникальный сеттинг, полный напряжения и загадок.

Игрокам предстоит взять на себя роль Путешественника, агента Коллектива, отправленного исследовать зоны, изуродованные Изменением — катастрофическим событием, исказившим время, память и саму человеческую плоть. Мир игры балансирует между прошлым и будущим, оставаясь враждебным и пугающим, где каждое сражение за выживание может стать последним.

Отдельно стоит отметить, что версия для ПК вышла без антипиратской защиты Denuvo, что, вне всяких сомнений, станет приятным сюрпризом для людей, желающих ознакомиться с проектом перед покупкой.

25
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Madiark

Надеюсь этот фемкал провалится и разработчики впредь будут выпускать игры с мужскими протагонистами.

14
TheCalvariam

поной плакса

2
WerGC

дело не кто ГГ,а в уместности и бабы хороши когда к месту

2
Great-heartedElio TheCalvariam

он везде пишет что ему не нравятся женщины, подозрительный какой-то

2
JAPАN

Такой поноздряк что даже с торронта нет смысла качать. Тупая беготня по лысым нищим локом...

6
caliskan

Ну заценим. В стиме взял. Хотя чет размер подозрительный

5
Искусственный интеллeкт

Silent Hill 2 Remake тоже весил примерно также

PREDATOR7706

такое только с торрента качать а он купил!!!

6
Денис Сидоров 5 Искусственный интеллeкт

35 весил, а эта 22

PREDATOR7706

Поставил портабл качать

3
WerGC

Release-Group: RUNE

Size 22895 GB

upd появился у добрых людей

3
Евгений Кондратенко

Там на пиратской бухте уже GOG релиз засветился

1
WerGC Евгений Кондратенко

я уже качаю

Great-heartedElio

22 гига? ясно, игра полная шляпа

2
KleptomaniacalAlbert

ты по весу игры смог дать оценку? гений!!!!!

dezmand07

Сейчас многие игры на UE5 весят максимум 40-50ГБ (тот же Робокоп, Экспедиция 33 и т.д.), и ничего графон отменный, производительность на высоте, и сюжета много. Тут 2 составляющие - псевдо-открытый мир, и оптимизация UE5.

kedmaker

Подожду мнения PG-комьюнити)

1
WerGC

скоро буду транслировать можете посмотреть

kedmaker WerGC

трансляция с комментами?

WerGC kedmaker

возможно,к примеру Hell is Us без комментов

Евгений Кондратенко

Капец. Читаю комментарии: одни игру захейтили из-за женского персонажа, другие из-за весы игры😂

1
VIGITAL ART

Это ПГ.

Было бы желание,а повод найдется.

1
dezmand07

Логично. У этого дед спайсного клона продаж итак будет на нуле (от обилия хорроров уже подташнивает слегонца), а если эту игрулю ещё дерьмувой накроют, то вообще пиши-пропало..

Денис Сидоров 5

Обилие хорроров?Каких?Слепленных на коленке длительностью 1 час за 200 рублей?))))

Jesse Custer

ое пошла жара

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ