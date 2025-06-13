Петля ужаса: новый трейлер Cronos: The New Dawn раскрывает жуткий мир будущего и прошлого

Польская студия Bloober Team представила свежий трейлер Cronos: The New Dawn — мрачного хоррора от третьего лица с элементами научной фантастики и путешествий во времени. В рамках gameplay showcase разработчики показали ключевые особенности геймплея, а также подчеркнули атмосферу отчаяния и ужаса, в которой предстоит выживать игрокам.
Действие Cronos: The New Dawn разворачивается сразу в двух эпохах — в безнадежном постапокалиптическом будущем и в Польше 1980-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль Путешественника — агента загадочной организации «Коллектив», отправленного из будущего в прошлое, чтобы спасти человечество от надвигающейся катастрофы. Местом действия станет жуткий мир, вдохновлённый реальным краковским районом Нова-Хута, где разрушенные улицы, изуродованные здания и аномалии создают ощущение тревоги и обречённости.
Центральными антагонистами стали Сироты — извращённые чудовища, рождённые из самых тёмных уголков человеческого подсознания. В трейлере показаны сцены стелса, схваток и выживания в их гнезде. Эти существа ведут себя агрессивно и беспощадно, а проигнорированные останки побеждённых врагов могут привести к новой угрозе: Сироты способны сливаться, создавая более опасные формы. Поэтому их необходимо немедленно сжигать, иначе столкновение с результатом их слияния станет настоящим кошмаром.
Помимо жуткого окружения и напряжённых боёв, игра обещает глубокое повествование, частично основанное на записях таинственного Предшественника — другого Путешественника, чьи следы игрок будет находить на протяжении всего прохождения. Его дневник раскрывает фрагменты катастрофы, которая постепенно охватывает мир.
Cronos: The New Dawn выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).
детализация мутантов не дотягивает даже до каллисто протокола
Нихренасе "даже", в каллисто протоколе отличный графони
Даже?! Какой вам еще графон надо? Там шикарнейший графон. На каких вы ведрах и калькуляторах вместо мониторов играете? Совсем подохренел народ.
Сережа, есть графика, а есть детализация. Эт не одно и тоже
Самый ожидаемый хоррор после ремейка первого Silent Hill
Даже Резик не так жду. А в ILL пока не верю, хоть и очень хочется (ролики отвал башки у нее, жаль что фейки)...
О, очередной Dеad Spасe! Буду ждать.
очередное каличное хафно будет:
во-первых: все кто жил не в пещере нажрались чернухой,
во-вторых: бюджет dead space 2 был 143 млн даларав, а здесь халтура в редакторе анрилы,
как и сайлент2 с болтающейся блевотной камерой)) в узких одинаковых комнатах - в этом блубере каличи сидят, не выкупили оригинал, зато лупцевания палкой и беготни помножили на два
Главный герой ничего не делает, когда его монстр бьёт, просто тупо стоит. Где уклонение, где блок, хоть что-то? Даже в своём лагодроме Silent Hill 2 поляки сделали уклонения.
единственная что я жду // ટઙ ડ
а почему у него на голове яйцо?
Курочка снесла
Эти мутанты вместо того чтобы орать на гг, лучше бы сразу нападали. А то вместо хоррора какая-то кинокомедия :)
"Dead Space дома" какой-то. Геймплено напоминает RE4, но импакт от стрельбы нулевой. Художественный стиль тоже невнятный какой-то. Пока вообще ничем не цепляет
Не только в Steam.