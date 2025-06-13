Петля ужаса: новый трейлер Cronos: The New Dawn раскрывает жуткий мир будущего и прошлого

Польская студия Bloober Team представила свежий трейлер Cronos: The New Dawn — мрачного хоррора от третьего лица с элементами научной фантастики и путешествий во времени. В рамках gameplay showcase разработчики показали ключевые особенности геймплея, а также подчеркнули атмосферу отчаяния и ужаса, в которой предстоит выживать игрокам.

Действие Cronos: The New Dawn разворачивается сразу в двух эпохах — в безнадежном постапокалиптическом будущем и в Польше 1980-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль Путешественника — агента загадочной организации «Коллектив», отправленного из будущего в прошлое, чтобы спасти человечество от надвигающейся катастрофы. Местом действия станет жуткий мир, вдохновлённый реальным краковским районом Нова-Хута, где разрушенные улицы, изуродованные здания и аномалии создают ощущение тревоги и обречённости.

Центральными антагонистами стали Сироты — извращённые чудовища, рождённые из самых тёмных уголков человеческого подсознания. В трейлере показаны сцены стелса, схваток и выживания в их гнезде. Эти существа ведут себя агрессивно и беспощадно, а проигнорированные останки побеждённых врагов могут привести к новой угрозе: Сироты способны сливаться, создавая более опасные формы. Поэтому их необходимо немедленно сжигать, иначе столкновение с результатом их слияния станет настоящим кошмаром.

Помимо жуткого окружения и напряжённых боёв, игра обещает глубокое повествование, частично основанное на записях таинственного Предшественника — другого Путешественника, чьи следы игрок будет находить на протяжении всего прохождения. Его дневник раскрывает фрагменты катастрофы, которая постепенно охватывает мир.

Cronos: The New Dawn выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).