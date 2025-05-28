По сообщениям, в разработке находится порт Cronos: The New Dawn от Bloober Team для Switch 2

Bloober Team получила новый уровень признания после успеха ремейка Silent Hill 2. Теперь разработчик смотрит в будущее и уже работает над своей следующей игрой. Cronos: The New Dawn знаменует собой следующий амбициозный шаг компании в жанре ужасов, и в сообщениях утверждается, что эта конкретная игра также выйдет на Nintendo Switch 2.

Согласно надежному источнику утечек extas1s, порт игры на Nintendo Switch 2 уже ведется. Сообщается, что Bloober Team намерена выпустить игру на всех платформах одновременно, но инсайдер не уверен, будет ли достигнут этот рубеж к 2025 году.

Для контекста, Cronos: The New Dawn, как ожидается, выйдет в конце этого года. В настоящее время игра указана для выпуска на PS5, Xbox Series S|X и ПК, но порт на Nintendo Switch 2 может быть объявлен в ближайшее время.

Bloober Team ранее выпускала такие игры, как The Medium на Nintendo Switch, поэтому команда, вероятно, хорошо осведомлена о потенциале этой платформы. Таким образом, с учетом слухов о проведении Nintendo Direct в июне, анонс может быть ближе, чем ожидалось.

Директор игры также обсуждал возможность официального порта в прошлом, признавая, что нет ничего невозможного.