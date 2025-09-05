Подробности русской локализации Cronos: The New Dawn от RG MVO: в игре в 1,75 раза больше диалогов, чем в Silent Hill 2

Вчера Mechanics VoiceOver официально объявила о старте сборов на создание русской озвучки для хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team:

Теперь команда локализаторов поделилась подробностями предстоящей работы: они уже изучили игровые ресурсы и обнаружили знакомую по ремейку Silent Hill 2 файловую структуру и узнаваемый подход разработчиков к озвучке.

Кроме того, стали известны и масштабы предстоящего проекта - они примерно в 1,75 раза больше, чем у Silent Hill 2, но по словам команды, не являются чем-то запредельным в плане локализации. Поэтому работа над русской озвучкой не займёт чрезмерно много времени. Для создания локализации требуется 395 тысяч рублей.