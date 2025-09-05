ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.6 277 оценок

Подробности русской локализации Cronos: The New Dawn от RG MVO: в игре в 1,75 раза больше диалогов, чем в Silent Hill 2

AceTheKing AceTheKing

Вчера Mechanics VoiceOver официально объявила о старте сборов на создание русской озвучки для хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team:

Mechanics VoiceOver займётся созданием русской озвучки для Cronos: The New Dawn - открыт сбор средств

Теперь команда локализаторов поделилась подробностями предстоящей работы: они уже изучили игровые ресурсы и обнаружили знакомую по ремейку Silent Hill 2 файловую структуру и узнаваемый подход разработчиков к озвучке.

Кроме того, стали известны и масштабы предстоящего проекта - они примерно в 1,75 раза больше, чем у Silent Hill 2, но по словам команды, не являются чем-то запредельным в плане локализации. Поэтому работа над русской озвучкой не займёт чрезмерно много времени. Для создания локализации требуется 395 тысяч рублей.

Комментарии: 7
agula98

Да хоть в миллиард раз больше, игруха кал а sh 2 это классика

14
Искусственный интеллeкт

факт. а диалоги в Cronos - сплошная вода

Dark1994

Духота неимоверная.

6
Denis Kyokushin

Судя по количеству игроков ру-озвучка этому Хроносу не нужна от слова "СОВСЕМ"

2
VIGITAL ART

До смотрителя дошел на данный момент,вцелом пойдет.Чет у вас завышенные ожидания были по поводу игры ,за смешные 30 лямов бюджета.Графен,атмосфера есть ,стрельба лучше чем в sh2.Че еще надо?Оптимизацию ,если только.

1
ZloyKot007

Щас бы 400к отдать на озвучку посредственной игры где диалогов почти нет , там диалогов на час то наверно не наберется , что там 400к стоит ,я представляю сколько бы стоила озвучка старфилда ,где нереальное колличество часов озвучки и голосов ,наверно под миллиард рублей,да и как медленно они все делают , увидела бы она свет только дет через 10

1
PhantomTahm

Так в сайленте-то тех диалогов с гулькин хрен, а здесь получается всего с почти два гулькиных хрена))