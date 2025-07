"Поклонники серии Resident Evil точно будут довольны!" - посетителей впечатлила презентация Cronos: The New Dawn

После успеха ремейка Silent Hill 2 команда Bloober Team стала довольно популярной среди поклонников хоррор-игр. Когда они объявили о работе над новым, оригинальным проектом, фанаты пришли в восторг. Действие игры Cronos: The New Dawn разворачивается в постапокалиптической Польше и во многом вдохновлено Dead Space и «Нечто» Джона Карпентера. На прошлой неделе разработчики объявили о проведении практического презентационного мероприятия, о котором стали появляться первые отчёты. Похоже, Cronos: The New Dawn впечатлила как игроков, так и критиков.

На мероприятии пресса, инфлюенсеры и тестировщики впервые по-настоящему ощутили мир, боевую систему и атмосферу, а также познакомились со специальными гостями и жутким косплеем. Самый подробный отчёт поступил от Project Parsol, польского сообщества любителей хоррор-игр (особенно серии Resident Evil).

Мне посчастливилось посетить вчерашнее мероприятие, организованное Bloober Team. Это был уникальный отдых от повседневных дел и отличная возможность протестировать Cronos: The New Dawn. Организаторы проявили невероятную самоотдачу, а заявления разработчиков были полны энтузиазма. Атмосфера была настолько напряжённой, что игра словно пронизывала наш мир, прошлое смешивалось с настоящим, создавая незабываемый, захватывающий опыт. Хотя я пока не могу раскрыть все детали, могу заверить вас, что предстоящая игра будет на высоком уровне, и поклонники серии Resident Evil, безусловно, останутся довольны.

Хотя мы ещё не увидели точной даты релиза или более подробного анализа игрового процесса, шумиху вокруг этой игры сложно игнорировать. Cronos: The New Dawn уже демонстрирует признаки того, что станет серьёзным претендентом на хоррор-сцену.