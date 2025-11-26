Продажи хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team достигли 500 тыс копий

Правление Bloober Team объявило, что к 26 ноября 2025 года суммарные продажи их хоррора Cronos: The New Dawn перевалили отметку в 500 000 копий на всех платформах. Для студии это заметный успех — проект продолжает стабильно набирать аудиторию спустя месяцы после релиза.

Концепция Cronos: The New Dawn вращается вокруг миссии, возглавляемой ND 3576, опытным Путешественником, которому поручено исследовать руины, вдохновлённые реальным районом Кракова. Студия решила основать своё повествование на осязаемой реальности, чтобы усилить чувство тревоги, сопровождающее каждый шаг вперёд в этих заброшенных местах.