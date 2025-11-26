Продажи хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team достигли 500 тыс копий

Правление Bloober Team объявило, что к 26 ноября 2025 года суммарные продажи их хоррора Cronos: The New Dawn перевалили отметку в 500 000 копий на всех платформах. Для студии это заметный успех — проект продолжает стабильно набирать аудиторию спустя месяцы после релиза.
Концепция Cronos: The New Dawn вращается вокруг миссии, возглавляемой ND 3576, опытным Путешественником, которому поручено исследовать руины, вдохновлённые реальным районом Кракова. Студия решила основать своё повествование на осязаемой реальности, чтобы усилить чувство тревоги, сопровождающее каждый шаг вперёд в этих заброшенных местах.
Скорей навалил...
чувство сожаления о зря потраченных денег на эту инди-поделку.
ой, а давайте-ка сделаем финального босса слепым и тупым? и пусть наносит удары в воздух, даже если персонаж находится в 20 метрах от него на платформе 🫠. кала кусок
Мне очень зашла игра. Топчик. Атмосфера прям очень годная и сюжет интересный. Прям кайф было записки читать и узнавать что с миром произошло. А хейтерки всегда найдутся
чет сразу столько негатива чего вы так на игру реагируете то?