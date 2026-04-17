"Протокол преследования" активирован: Bloober Team тизерит обновление для Cronos: The New Dawn

Похоже, польская студия Bloober Team готовится расширить свою новую франшизу Cronos: The New Dawn, которая вышла в сентябре прошлого года. Проект в жанре survival horror продемонстрировал отличные результаты: всего за три месяца после релиза продажи игры превысили отметку в полмиллиона копий.
На фоне этого коммерческого успеха разработчики начали подогревать интерес аудитории таинственными тизерами. В социальных сетях они опубликовали загадочный арт с фразами о «сканировании сигнатуры неисправности» и «активации протокола преследования», явно намекая на свежий контент.
Пока точно не известно, идет ли речь о масштабном платном DLC или о бесплатном обновлении. Тем не менее, фанаты уже вовсю строят теории, пытаясь разгадать значение зашифрованного послания от создателей.
Жду озвучку от Механиков, а там и пройти можно. Про ненужность озвучки уже слышал, но все равно подожду.
Мне понравилась игра, красивая графика, аутентичная атмосфера и хорошая боевая система(правда не хватает уворотов как в РЕ3 Ремейке например), но вот сам сюжет какой то скучный мне показался, не интересная история, лично для меня.
Круто когда полмиллиона копий уже окупают игру. Вот как надо уметь с деньгами обращаться. А то раздуют бюджеты и потом плачут что не смогли заработать все деньги мира
Хрень полная на которую не стоит тратить время