"Протокол преследования" активирован: Bloober Team тизерит обновление для Cronos: The New Dawn

Похоже, польская студия Bloober Team готовится расширить свою новую франшизу Cronos: The New Dawn, которая вышла в сентябре прошлого года. Проект в жанре survival horror продемонстрировал отличные результаты: всего за три месяца после релиза продажи игры превысили отметку в полмиллиона копий.

На фоне этого коммерческого успеха разработчики начали подогревать интерес аудитории таинственными тизерами. В социальных сетях они опубликовали загадочный арт с фразами о «сканировании сигнатуры неисправности» и «активации протокола преследования», явно намекая на свежий контент.

Пока точно не известно, идет ли речь о масштабном платном DLC или о бесплатном обновлении. Тем не менее, фанаты уже вовсю строят теории, пытаясь разгадать значение зашифрованного послания от создателей.