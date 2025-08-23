Раскрыт размер установочного файла Cronos: The New Dawn для PS5 и дата предзагрузки

Благодаря недавним записям в базе данных серверов PlayStation, портал PlayStationSize в Twitter/X сообщил дату предзагрузки и размер загружаемого файла для PS5 версии Cronos: The New Dawn. Предстоящая игра в жанре survival horror от Bloober Team займет довольно мало места на диске.

График предварительной загрузки Cronos: The New Dawn на PS5 .

Делюкс-издание: 1 сентября 2025 г.

Стандартное издание: 3 сентября 2025 г.

Размер файла PS5-версии Cronos: The New Dawn (21,429 ГБ) составляет менее половины размера предыдущей игры Bloober Team, ремейка Silent Hill 2 (50,535 ГБ). В предварительную загрузку Cronos: The New Dawn будет добавлено актуальное обновление, предустановленное для всех, кто сделал предзаказ цифровой версии игры. Впрочем, не исключено, что апдейт выйдет ближе к дате раннего доступа (3 сентября 2025 года) и дате релиза (5 сентября 2025 года).

Как ожидается, запрет на публикацию обзоров Cronos: The New Dawn будет снят ближе к релизу игры. Правда, сроки пока не подтверждены, но скорее всего, все будет по обычному сценарию: запрет будет снят ближе к вечеру.

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября на PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, macOS и Nintendo Switch 2.