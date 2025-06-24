Разработчики Cronos: The New Dawn объяснили, почему нельзя просто хаотично убивать врагов

Bloober Team, студия-разработчик, стоящая за ремейком Silent Hill 2 для Konami, придумывает собственную игру ужасов на выживание Cronos: The New Dawn, основанную на новой ИС. Хотя игра черпает вдохновение из многих известных игр жанра, студия стремится сохранить новизну с помощью новой интересной механики слияния, которая позволяет врагам поглощать друг друга, чтобы стать сильнее друг друга, сохраняя высокие ставки.

Чтобы рассказать больше об этом, студия выпустила новое видео с глубоким погружением, которое не только дает более глубокий взгляд на механику слияния, но и на основные боевые действия Cronos: The New Dawn.

Вот краткое изложение всего, о чем говорилось в видео:

Помимо тщательного управления ресурсами, враги могут сливаться друг с другом во время боя, что может радикально изменить каждую встречу и «экспоненциально увеличить ее сложность в реальном времени».

Сироты (враги игры) становятся более устойчивыми после слияния и имеют новые схемы атак.

Усложняет бой, потому что, убивая Сирот, вы фактически «снабжаете топливом» других находящихся поблизости врагов.

Большинство врагов способны сливаться, цель — остановить их любой ценой.

Пространственное восприятие имеет решающее значение, рассредоточение убийств, увод врагов от павших тел, использование окружения в своих интересах, прерывание попыток слияния в середине боя.

Джавелин: способность к скорострельной стрельбе, идеально подходит для контроля толпы.

Молот: наносит большой урон на близком расстоянии, идеально подходит для добивания сильных врагов, прежде чем они смогут объединиться.

«Двойник» — это враг с различными типами, такими как бегуны, которые устремляются к вам, у других есть дистанционные атаки, а «громилы» тяжёлые и прочные и могут поглощать урон.

Другие более скрытные или действуют как ловушки для игрока.

Есть также особые враги, которые появляются только в определённых местах.

Оружие, инструменты и ваш костюм можно улучшать, например, огневую мощь, устойчивость, скорость зарядки, перезарядку и т. д.

Один из инструментов — сканер оружия, который вы можете приобрести, показывает, сколько здоровья осталось у врагов.

В игре есть боссы, студия расскажет о них позже.

Cronos: The New Dawn должен выйти осенью 2025 года ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.