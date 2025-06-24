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Cronos: The New Dawn Осень 2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 118 оценок

Разработчики Cronos: The New Dawn объяснили, почему нельзя просто хаотично убивать врагов

monk70 monk70

Bloober Team, студия-разработчик, стоящая за ремейком Silent Hill 2 для Konami, придумывает собственную игру ужасов на выживание Cronos: The New Dawn, основанную на новой ИС. Хотя игра черпает вдохновение из многих известных игр жанра, студия стремится сохранить новизну с помощью новой интересной механики слияния, которая позволяет врагам поглощать друг друга, чтобы стать сильнее друг друга, сохраняя высокие ставки.

Чтобы рассказать больше об этом, студия выпустила новое видео с глубоким погружением, которое не только дает более глубокий взгляд на механику слияния, но и на основные боевые действия Cronos: The New Dawn.

Авторы Cronos: The New Dawn раскрывают особенности уникальной игровой механики хоррора

Вот краткое изложение всего, о чем говорилось в видео:

  • Помимо тщательного управления ресурсами, враги могут сливаться друг с другом во время боя, что может радикально изменить каждую встречу и «экспоненциально увеличить ее сложность в реальном времени».
  • Сироты (враги игры) становятся более устойчивыми после слияния и имеют новые схемы атак.
  • Усложняет бой, потому что, убивая Сирот, вы фактически «снабжаете топливом» других находящихся поблизости врагов.
  • Большинство врагов способны сливаться, цель — остановить их любой ценой.
  • Пространственное восприятие имеет решающее значение, рассредоточение убийств, увод врагов от павших тел, использование окружения в своих интересах, прерывание попыток слияния в середине боя.
  • Джавелин: способность к скорострельной стрельбе, идеально подходит для контроля толпы.
  • Молот: наносит большой урон на близком расстоянии, идеально подходит для добивания сильных врагов, прежде чем они смогут объединиться.
  • «Двойник» — это враг с различными типами, такими как бегуны, которые устремляются к вам, у других есть дистанционные атаки, а «громилы» тяжёлые и прочные и могут поглощать урон.
  • Другие более скрытные или действуют как ловушки для игрока.
  • Есть также особые враги, которые появляются только в определённых местах.
  • Оружие, инструменты и ваш костюм можно улучшать, например, огневую мощь, устойчивость, скорость зарядки, перезарядку и т. д.
  • Один из инструментов — сканер оружия, который вы можете приобрести, показывает, сколько здоровья осталось у врагов.
  • В игре есть боссы, студия расскажет о них позже.

Cronos: The New Dawn должен выйти осенью 2025 года ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Он положил весь отряд

Просто жду. Как замахали все эти стратегии, тактики, рогалики и прочая лабуда - заполонили ими всё! Штампуют как блины...А нормального приключенческого, фантастического шутана с историей днем с огнем не сыщешь...

2
Ahsis69

Заверните две! Все что похоже на деад Спейс это для меня

2
Satana Mogila

Да можно

1
95Sheih95 Shono

Выглядит интересно, думаю стоить брать на релизе

1
Egik81
Хотя игра черпает вдохновение из многих известных игр жанра, студия стремится сохранить новизну с помощью новой интересной механики слияния, которая позволяет врагам поглощать друг друга, чтобы стать сильнее друг друга, сохраняя высокие ставки.

Что-то знакомое и вроде в новостной ленте подобное ранее было. От этих же ребят или от других не знаю. Помнится я тогда сказал что это типа не новизна т.к. в некотором роде подобное было в одной из игр. Где рой насекомых превращался в более сильного врага.

Кей Овальд

Мде, чувствую, что это будет скорее бесить и мешать, чем увлекать.

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Можно. // Игорь Сергеев