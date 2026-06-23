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Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.6 1 189 оценок

Разработка Cronos: The New Dawn окупилась - хоррор стал приносить прибыль

monk70 monk70

Доходы от Cronos: The New Dawn превысили производственные затраты, сообщила польская компания Bloober Team, занимающаяся разработкой игры.

Генеральный директор компании Пётр Бабиено сообщил:

Мы достигли точки безубыточности Cronos: The New Dawn за девять месяцев, что мы считаем успехом, учитывая огромные масштабы этого проекта. Позже в этом году мы выпустим первое дополнение в истории Bloober Team — Cronos: Lazarus. Релиз, по очевидным причинам, должен положительно повлиять на будущие продажи Cronos: The New Dawn.

Сегодняшний игровой рынок — один из самых сложных. Создание новых брендов стало намного труднее, чем несколько лет назад. В это непростое время нам удалось заложить основу для чего-то, что имеет потенциал стать одним из ключевых проектов в нашем портфолио.

Выход дополнения запланирован на осень этого года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Индустрия 27
22
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Es_x

Надо длс брать, вдруг все же выпустят вторую часть.

4
Bookercatch

Хорошая новость, может и вторая часть будет

4
DAFRI

В плане геймплея и атмосферы игра неплохая, но вот сюжет я не понял. Надеюсь, в дополнении в этом плане получше будет.

3
Габенушка

Только окупилось это га.в.но 😆,а вот была бы доступна в рф и рб, еще быстрее бы окупилась,а так только пиратка и еще раз пиратка,сосите ляхи))

1