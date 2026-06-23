Разработка Cronos: The New Dawn окупилась - хоррор стал приносить прибыль

Доходы от Cronos: The New Dawn превысили производственные затраты, сообщила польская компания Bloober Team, занимающаяся разработкой игры.
Генеральный директор компании Пётр Бабиено сообщил:
Мы достигли точки безубыточности Cronos: The New Dawn за девять месяцев, что мы считаем успехом, учитывая огромные масштабы этого проекта. Позже в этом году мы выпустим первое дополнение в истории Bloober Team — Cronos: Lazarus. Релиз, по очевидным причинам, должен положительно повлиять на будущие продажи Cronos: The New Dawn.
Сегодняшний игровой рынок — один из самых сложных. Создание новых брендов стало намного труднее, чем несколько лет назад. В это непростое время нам удалось заложить основу для чего-то, что имеет потенциал стать одним из ключевых проектов в нашем портфолио.
Выход дополнения запланирован на осень этого года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Надо длс брать, вдруг все же выпустят вторую часть.
Хорошая новость, может и вторая часть будет
В плане геймплея и атмосферы игра неплохая, но вот сюжет я не понял. Надеюсь, в дополнении в этом плане получше будет.
Только окупилось это га.в.но 😆,а вот была бы доступна в рф и рб, еще быстрее бы окупилась,а так только пиратка и еще раз пиратка,сосите ляхи))