Сбор средств на русскую озвучку Cronos: The New Dawn превысил 100 тысяч рублей

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщила, что создание русской озвучки для атмосферного хоррора Cronos: The New Dawn преодолело важный рубеж — сумма пожертвований перевалила за 100 000 рублей. По данным команды локализаторов, на данный момент собрано 103 000 из необходимых 395 000 рублей — это более четверти от заявленного бюджета.
Несмотря на то что сбор всё ещё продолжается, работа над локализацией уже началась. Сейчас ведётся перевод и укладка текста, сформирован актёрский состав, записаны пробы для ключевых персонажей, а часть второстепенных ролей уже полностью озвучена.
Авторы проекта обещают в ближайшее время поделиться первыми бэкстейдж-материалами и представить актёров, которые озвучат главных героев.
во времена нейронок все делается бесплатно. эти актерские потуги из выходцев ТЮЗа местами даже хуже древней говорилки
Хз кому этот хренос сдался- обычный проходняк, игра, о которой забудешь уже через пару недель
Вчера прошёл🙃
Фига себе они долго собирают
НУ и игра не самая популярная.
100 тыщ деревянных это косарь евро, вроде? оооочень популярная игра, походу.
Калос одиси, прошел ее за 3 дня и забыл ,даже нг+ не хочется играть,скучная и коричневая игра,как кал ))
пусть дальше собирают, прошёл пол игры на инглиш, потом нейронку сделали, на ней закончил....и забыл.