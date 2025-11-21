Сбор средств на русскую озвучку Cronos: The New Dawn превысил 100 тысяч рублей

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщила, что создание русской озвучки для атмосферного хоррора Cronos: The New Dawn преодолело важный рубеж — сумма пожертвований перевалила за 100 000 рублей. По данным команды локализаторов, на данный момент собрано 103 000 из необходимых 395 000 рублей — это более четверти от заявленного бюджета.

Несмотря на то что сбор всё ещё продолжается, работа над локализацией уже началась. Сейчас ведётся перевод и укладка текста, сформирован актёрский состав, записаны пробы для ключевых персонажей, а часть второстепенных ролей уже полностью озвучена.

Авторы проекта обещают в ближайшее время поделиться первыми бэкстейдж-материалами и представить актёров, которые озвучат главных героев.