Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 062 оценки

Сбор средств на русскую озвучку Cronos: The New Dawn превысил 100 тысяч рублей

monk70 monk70

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщила, что создание русской озвучки для атмосферного хоррора Cronos: The New Dawn преодолело важный рубеж — сумма пожертвований перевалила за 100 000 рублей. По данным команды локализаторов, на данный момент собрано 103 000 из необходимых 395 000 рублей — это более четверти от заявленного бюджета.

Несмотря на то что сбор всё ещё продолжается, работа над локализацией уже началась. Сейчас ведётся перевод и укладка текста, сформирован актёрский состав, записаны пробы для ключевых персонажей, а часть второстепенных ролей уже полностью озвучена.

Авторы проекта обещают в ближайшее время поделиться первыми бэкстейдж-материалами и представить актёров, которые озвучат главных героев.

9
8
Комментарии:  8
пекабир

во времена нейронок все делается бесплатно. эти актерские потуги из выходцев ТЮЗа местами даже хуже древней говорилки

5
Alex Row

Хз кому этот хренос сдался- обычный проходняк, игра, о которой забудешь уже через пару недель

1
VIGITAL ART

Вчера прошёл🙃

Игнатий Лапкин

Фига себе они долго собирают

z8TiREX8z

НУ и игра не самая популярная.

BigusDickus

100 тыщ деревянных это косарь евро, вроде? оооочень популярная игра, походу.

ЧикаПанаЧикаТана

Калос одиси, прошел ее за 3 дня и забыл ,даже нг+ не хочется играть,скучная и коричневая игра,как кал ))

natrogrii

пусть дальше собирают, прошёл пол игры на инглиш, потом нейронку сделали, на ней закончил....и забыл.