Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 153 оценки

Сборы на русскую озвучку хоррора Cronos: The New Dawn от Mechanics VoiceOver превысили 50%

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver поделилась радостной новостью с фанатами Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.

Кампания по сбору средств на локализацию новой игры достигла важного рубежа. Собрано свыше 50% от необходимой суммы - более 200 тысяч рублей. Команда поблагодарила всех, кто уже внес свой вклад.

Работа над локализацией идет полным ходом: часть записей для главных героев уже запланирована, ведется подготовка материала. В ближайшее время создатели обещают показать поклонникам новые образцы русской озвучки и рассказать о закулисье процесса.

Комментарии:  18
Samwise the Brave

да кому нужен этот хреноооос

JackReacher

Мне

Samwise the Brave JackReacher
Healer cat

от души! спасибо за поддержку! (нет я не разраб)

caliskan

Да лучше на другую какую то игру переключить средства и силы. Тут 2.5 диалога за всю игру

ViksOne

Я прошёл с Нейросетевым дубляжом и он хорош, зачем ещё

WerGC

бесполезно,игра хлам

Punisher1

Также как и твой комментарий

z8TiREX8z

По-моему ты латентный фанат игры)) Засветился в каждой новости про игру.

WerGC z8TiREX8z

мне это повесточное го8но противно и я всегда буду против него

ps нужна стоящая игра играйте в Resident Evil Requiem настоящий шедевр

Пользователь ВКонтакте

ребятки, на игру The Alters есть ли озвучка русская? // Иван Емельянов

JackReacher

Нормальной нет, только нейронка паршивая

JackReacher

Игра кайфовая, хардкорная в достаточной мере и атмосферная.

Mr.Giga

Я вот всегда удивляюсь одному в этих сторонних озвучках. Почему эти студии озвучивают игры годами? Я по работе косвенно сталкивался с индустрией дубляжа, и средняя игра не должна озвучиваться больше 2-3 месяцев плотной работы. А учитывая то, что эти студии работают не бесплатно и собирают нужное финансирование буквально за пару недель, меня еще больше это удивляет. Тот же сталкер 2 уже 1.5 года все никак не доозвучат. за 2 года можно игру с нуля собрать. Вспомните еще сколько делали озвучку Calisto Protocol. За это время игра 20 раз потеряла свою аткуальность

Real Slim Shady

Я всё равно задаюсь вопросом к дизайнерам - зачем рисовать письку на шлеме?