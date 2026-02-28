Сборы на русскую озвучку хоррора Cronos: The New Dawn от Mechanics VoiceOver превысили 50%

Студия Mechanics VoiceOver поделилась радостной новостью с фанатами Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.
Кампания по сбору средств на локализацию новой игры достигла важного рубежа. Собрано свыше 50% от необходимой суммы - более 200 тысяч рублей. Команда поблагодарила всех, кто уже внес свой вклад.
Работа над локализацией идет полным ходом: часть записей для главных героев уже запланирована, ведется подготовка материала. В ближайшее время создатели обещают показать поклонникам новые образцы русской озвучки и рассказать о закулисье процесса.
да кому нужен этот хреноооос
Мне
от души! спасибо за поддержку! (нет я не разраб)
Да лучше на другую какую то игру переключить средства и силы. Тут 2.5 диалога за всю игру
Я прошёл с Нейросетевым дубляжом и он хорош, зачем ещё
бесполезно,игра хлам
Также как и твой комментарий
По-моему ты латентный фанат игры)) Засветился в каждой новости про игру.
мне это повесточное го8но противно и я всегда буду против него
ps нужна стоящая игра играйте в Resident Evil Requiem настоящий шедевр
ребятки, на игру The Alters есть ли озвучка русская? // Иван Емельянов
Нормальной нет, только нейронка паршивая
Игра кайфовая, хардкорная в достаточной мере и атмосферная.
Я вот всегда удивляюсь одному в этих сторонних озвучках. Почему эти студии озвучивают игры годами? Я по работе косвенно сталкивался с индустрией дубляжа, и средняя игра не должна озвучиваться больше 2-3 месяцев плотной работы. А учитывая то, что эти студии работают не бесплатно и собирают нужное финансирование буквально за пару недель, меня еще больше это удивляет. Тот же сталкер 2 уже 1.5 года все никак не доозвучат. за 2 года можно игру с нуля собрать. Вспомните еще сколько делали озвучку Calisto Protocol. За это время игра 20 раз потеряла свою аткуальность
Я всё равно задаюсь вопросом к дизайнерам - зачем рисовать письку на шлеме?