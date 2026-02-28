Сборы на русскую озвучку хоррора Cronos: The New Dawn от Mechanics VoiceOver превысили 50%

Студия Mechanics VoiceOver поделилась радостной новостью с фанатами Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.

Кампания по сбору средств на локализацию новой игры достигла важного рубежа. Собрано свыше 50% от необходимой суммы - более 200 тысяч рублей. Команда поблагодарила всех, кто уже внес свой вклад.

Работа над локализацией идет полным ходом: часть записей для главных героев уже запланирована, ведется подготовка материала. В ближайшее время создатели обещают показать поклонникам новые образцы русской озвучки и рассказать о закулисье процесса.