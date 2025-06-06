Слух: Bloober Team скрыла дату релиза Cronos: The New Dawn на... сайте игры

Похоже, что Cronos The New Dawn появится на предстоящих летних мероприятиях (Summer Game Fest/Future Games Show) не только с новым материалом, но и с датой релиза. Один из пользователей Twitter заглянул на сайт вышеупомянутой игры и нашел архиинтересные подсказки.

UnfairValue1 обнаружил закодированную информацию, скрытую в вертикальных полосах, содержащих строки из нулей и единиц. После более детального изучения макета CSS и расшифровки данных с помощью ChatGPT удалось извлечь из двоичных кодов конкретные числа и символы.

Казалось бы, случайные строки из единиц и нулей при увеличении страницы и анализе полных байтов стали складываться в конкретные данные. Декодирование трех наборов информации - из левой полосы, правой полосы и дополнительного интерлиньяжа - привело к набору чисел, которые могли указывать на... дату релиза. Хотя официального подтверждения от Bloober Team пока нет, фанаты подозревают, что разработчики таким образом замаскировали анонс или конкретную дату дебюта игры.

Впрочем, сам UnfairValue1 заявил, что это не попытка выдать желаемое за действительное, но трудно не сделать вывод, что Bloober Team намеренно спрятала подсказку для самых любознательных игроков.

В заключение можно сказать, что Cronos скорее всего, выйдет не раньше октября 2025 года.