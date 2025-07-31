Слух: релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября - в игре будет 47 достижений

Как стало известно, на сайте TrueAchievements, который занимается мониторингом достижений у игроков, появилась дата релиза предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team. Кроме того, на сайте уже сейчас можно посмотреть достижения, которые будут в игре. Всего в Xbox версии игры будет 47 достижений.

На сайте указано, что релиз игры состоится 5 сентября, при этом у нее будет 2-х дневный ранний доступ (вероятно для расширенного издания). Эта дата релиза выглядит довольно реалистично, учитывая что ранее студия сообщила о том, что игра выйдет осенью, а 5 сентября является пятницей - в этот день недели часто выходят игры.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.