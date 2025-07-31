Слух: релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября - в игре будет 47 достижений

Как стало известно, на сайте TrueAchievements, который занимается мониторингом достижений у игроков, появилась дата релиза предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team. Кроме того, на сайте уже сейчас можно посмотреть достижения, которые будут в игре. Всего в Xbox версии игры будет 47 достижений.
На сайте указано, что релиз игры состоится 5 сентября, при этом у нее будет 2-х дневный ранний доступ (вероятно для расширенного издания). Эта дата релиза выглядит довольно реалистично, учитывая что ранее студия сообщила о том, что игра выйдет осенью, а 5 сентября является пятницей - в этот день недели часто выходят игры.
Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Как говорит один из моих друзей слухи мы шлем Нах... Уй надо официально все
Прямо на мой др. Знатный подарочек получится ))
2-х дневный ранний доступ это хорошо
Ага, 2 дневный ранний доступ за отдельную плату. Потом наверное игроделы будут продавать 2 минутный ранний доступ, чтобы Вася Пупкин поиграл чуть чуть раньше остальных
тьфу %;№;! я подумал что игру дадут на 2 дня бесплатно, чтоб скажем игру пройти до какого то определённого места и потом только купить
После последних новостей о игре - уже как то и не жду даже
А что не так? Помимо того, что ГГ это - женщина. Нам ведь обещают настоящий Razyobchenko Horror Muvovich.
Говорю свое личное мнение - если в игре хоть как-то замешана повестка, то играть в нее уже неприятно, лично мне
Не, ну в принципе - правда. Но тут был один чувырла, который сказал, что если Gameplay - отвал пи*ды, то он будет с наслаждением проходить Intergalactic. А по сравнению с Cronos....ну тут даааа...
ну выйдет и выйдет. пока патчки накатют пока хотя бы 1 длс запилят еще года 2 пройдет
А там и рус озвучку может сделают)
если нейронку то и за даром не надо))
Согласен. Пытался в киберпук с "допиленной" нейронкой поиграть. Минут на 40 хватило этого кринжа)).
Сентябрь прямо бомбанёт хоррорами, 5 Cronos: The New Dawn, 19 Дайн лайт бист и 25 Silent Hill f.
Игру уже скрыли для российских пользователей Epic Games Store, раньше страница была там доступна. Вероятно, и в Steam произойдёт то же самое.
Это уже длится третий год, чувак. Все давно в Казахстан свалили и этой проблемы ни у кого - нет.
Ого как быстро пилят.