СМИ высоко оценили хоррор Cronos: The New Dawn за напряжённые бои и содержательное исследование

Cronos: The New Dawn — новейшая и самая многообещающая игра в жанре хоррор от Bloober Team, создавшей ремейк Silent Hill 2. Дата выхода игры пока не назначена, но крупные игровые порталы недавно смогли её протестировать и поделиться новостями, включая ранее не публиковавшийся геймплей.

Bloober Team рассматривает игру как многообещающий шаг, демонстрирующий способность студии выйти за рамки традиционного психологического хоррора. Cronos сочетает в себе исследование, управление ресурсами и напряжённые бои, выделяясь особенно уникальной механикой слияния врагов. По словам порталов, игра отличается высоким уровнем сложности и выбором, влияющим на игровой процесс. Более того, они хвалят игру за содержательное исследование и полезные награды.

GameSpot

Благодаря механике стрельбы и исследования, во многом основанной на богатой истории жанра, я теперь нахожусь всего в нескольких месяцах от выхода Cronos без каких-либо опасений по поводу игрового процесса. Улучшение брони и оружия принесло мне с трудом заработанные, но приятные бонусы. Меня постоянно вознаграждали за отклонение от основного пути — например, когда я спас кошку в побочном задании, которое предполагает спасение нескольких кошек на протяжении всего сюжета, — и мне особенно понравилась меланхоличная атмосфера безопасных комнат, дополненная собственной музыкальной темой в стиле классических игр Capcom.

MP1ST

В целом, Cronos: The New Dawn производит впечатление хорошо проработанной игры жанра survival horror, разработанной в классическом стиле, напоминающем Resident Evil, но с элементами современного геймплея и дизайна, которые развивались вместе с развитием жанра. Однако во время битвы с финальным боссом в той части, которую мы играли, я заметил, что предметы генерируются случайным образом каждый раз, когда мы играли, а это значит, что в некоторых прохождениях ресурсов может быть меньше из-за чистой удачи. Это похоже на очень старомодную механику, но в целом у вас есть ровно столько ресурсов, сколько нужно для выживания, если вы не слишком плохо целитесь.

NoisyPixel

Cronos: The New Dawn — это больше, чем просто дань уважения survival horror. Это продуманное погружение в раздробленный мир, полный опасных систем и тревожных идей. Команда Bloober Team извлекла уроки из своих предыдущих работ и направила их в новое русло, создав нечто более холодное, мрачное и требовательное.