События Cronos: The New Dawn и The Medium могут происходить в одной вселенной

На прошлой недели состоялся релиз Cronos: The New Dawn — нового хоррора от польской студии Bloober Team. При этом в игре, похоже, сокрыта тайная связь с одной из предыдущих работ разработчиков — The Medium.

⚠️ Внимание: в тексте ниже есть спойлеры по игре The Medium.

Во время игры в Cronos: The New Dawn можно наткнуться на один занимательный документик под названием «Потерянная любовь». В нем отец повествует о своем тягостном решении расстаться с женой и дочерьми из-за своих способностей и «тайной войны», которая идет внутри него. Сразу же внимание привлекает название документа. В оригинале он называется «The Love That Was Lost» — точно так же, как и тема из The Medium. При этом в конце документа стоит подпись с инициалами T.R.

Спойлер

Дорогая К.



Это единственный выход. Я должен исчезнуть из твоей жизни. Это лучшее для тебя и для девочек. Я уверен, что ты поймешь. С тех пор, как я себя помню, моя жизнь была полна укрытий, побегов и постоянных сражений. В том числе и с самим собой. Это привело меня к множеству ошибок и навредило мне в прошлом. Это ты пыталась превратить меня из загнанного зверя в человека, которым я всегда мечтал быть.



Но, к сожалению, то, что ты мне дала, находится в большой опасности. Я веду тайную войну внутри себя, о которой знаю только я. Притворяться, что это не так, и скрывать это было бы эгоизмом. И я не хочу, чтобы ты страдала из-за этого. Я не идеальный отец. Я не идеальный муж. Для меня нет ничего более болезненного, чем осознавать это.



Я много раз пытался подавить свои способности, но они определяют, кто я на самом деле. От этого не убежишь. Никогда не было возможности. Нельзя убежать от самого себя. Каждая попытка заканчивается катастрофой. Поэтому я принимаю самое трудное решение, и надеюсь, что оно будет лучшим в моей жизни. Поцелуй девочек. Я люблю тебя. Я всегда буду любить.



Т.Р.

Поклонники The Medium наверняка вспомнят Томаса Рековича, отца главной героини, наделенного особой силой одновременно существовать в физическом и духовном мирах. Кроме того, у него было две дочери, что еще больше усиливает эту связь. Хотя события Cronos разворачиваются в постапокалиптическом будущем, в котором люди превратились в монстров, такая вот пасхалка наводит на мысль, что повествование может разворачиваться спустя много лет в той же вселенной, что и The Medium.