ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.6 468 оценок

События Cronos: The New Dawn и The Medium могут происходить в одной вселенной

Gruz_ Gruz_

На прошлой недели состоялся релиз Cronos: The New Dawn — нового хоррора от польской студии Bloober Team. При этом в игре, похоже, сокрыта тайная связь с одной из предыдущих работ разработчиков — The Medium.

⚠️ Внимание: в тексте ниже есть спойлеры по игре The Medium.

Во время игры в Cronos: The New Dawn можно наткнуться на один занимательный документик под названием «Потерянная любовь». В нем отец повествует о своем тягостном решении расстаться с женой и дочерьми из-за своих способностей и «тайной войны», которая идет внутри него. Сразу же внимание привлекает название документа. В оригинале он называется «The Love That Was Lost» — точно так же, как и тема из The Medium. При этом в конце документа стоит подпись с инициалами T.R.

Спойлер
Дорогая К.

Это единственный выход. Я должен исчезнуть из твоей жизни. Это лучшее для тебя и для девочек. Я уверен, что ты поймешь. С тех пор, как я себя помню, моя жизнь была полна укрытий, побегов и постоянных сражений. В том числе и с самим собой. Это привело меня к множеству ошибок и навредило мне в прошлом. Это ты пыталась превратить меня из загнанного зверя в человека, которым я всегда мечтал быть.

Но, к сожалению, то, что ты мне дала, находится в большой опасности. Я веду тайную войну внутри себя, о которой знаю только я. Притворяться, что это не так, и скрывать это было бы эгоизмом. И я не хочу, чтобы ты страдала из-за этого. Я не идеальный отец. Я не идеальный муж. Для меня нет ничего более болезненного, чем осознавать это.

Я много раз пытался подавить свои способности, но они определяют, кто я на самом деле. От этого не убежишь. Никогда не было возможности. Нельзя убежать от самого себя. Каждая попытка заканчивается катастрофой. Поэтому я принимаю самое трудное решение, и надеюсь, что оно будет лучшим в моей жизни. Поцелуй девочек. Я люблю тебя. Я всегда буду любить.

Т.Р.

Поклонники The Medium наверняка вспомнят Томаса Рековича, отца главной героини, наделенного особой силой одновременно существовать в физическом и духовном мирах. Кроме того, у него было две дочери, что еще больше усиливает эту связь. Хотя события Cronos разворачиваются в постапокалиптическом будущем, в котором люди превратились в монстров, такая вот пасхалка наводит на мысль, что повествование может разворачиваться спустя много лет в той же вселенной, что и The Medium.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Да, но вот только эта вселенная с "интересной женщиной" выглядит, как провал

3
Пользователь ВКонтакте

// Евгениий Скороход

Дмитрий Варавин

Отличная игра. Жалко, что сентябрьская волна релизов задушило её.

Makoto Tadzumi

Так вот, значит, зачем этому мудацкому The Medium нужно было вдвое больше насиловать процессор...

kedmaker

Та ладна?! Пасхалки в игре, отсылающие к другой игре той же студии. Заверните одну и вторую, и оставьте себе