Состоялся общедоступный релиз хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team

Bloober Team объявила о полном выходе Cronos: The New Dawn. Игра доступна на ПК в Steam и Epic Game Store, а также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Cronos: The New Dawn — новая игра от команды Bloober Team, ранее работавшей над ремейком SILENT HILL 2. Игра представляет собой survival horror от третьего лица, действие которого разворачивается в мрачных руинах New Dawn, абстрактной интерпретации реального района Нова-Хута в Кракове, Польша. Сюжет игры охватывает две временные линии: одна — постапокалиптическое будущее, другая — суровую реальность 1980-х годов. Игра сочетает в себе антиутопическую научную фантастику и ретрофутуристическую атмосферу, создавая захватывающий мир, полный напряжения, тайн и психологической глубины.

В Cronos: The New Dawn игроки берут на себя роль Путешественника — агента загадочного сообщества, который путешествует по зонам, отмеченным Изменением, катастрофическим событием, которое навсегда изменит человечество. Остаётся лишь мир, застрявший между прошлым и будущим — тёмный, враждебный и разрушающийся. Выживание отнюдь не гарантировано.