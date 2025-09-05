Состоялся общедоступный релиз хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team

Bloober Team объявила о полном выходе Cronos: The New Dawn. Игра доступна на ПК в Steam и Epic Game Store, а также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Cronos: The New Dawn — новая игра от команды Bloober Team, ранее работавшей над ремейком SILENT HILL 2. Игра представляет собой survival horror от третьего лица, действие которого разворачивается в мрачных руинах New Dawn, абстрактной интерпретации реального района Нова-Хута в Кракове, Польша. Сюжет игры охватывает две временные линии: одна — постапокалиптическое будущее, другая — суровую реальность 1980-х годов. Игра сочетает в себе антиутопическую научную фантастику и ретрофутуристическую атмосферу, создавая захватывающий мир, полный напряжения, тайн и психологической глубины.
В Cronos: The New Dawn игроки берут на себя роль Путешественника — агента загадочного сообщества, который путешествует по зонам, отмеченным Изменением, катастрофическим событием, которое навсегда изменит человечество. Остаётся лишь мир, застрявший между прошлым и будущим — тёмный, враждебный и разрушающийся. Выживание отнюдь не гарантировано.
Оказалось, что он и бесплатно не нужен)>)
я даже шутить не буду по поводу этого
Скукотория, вчера полтора часа побегал и дропнул, как это сравнивать с дед спейстм или резком я хз.
Это получается, игра сосёт даже у Dead Space 3? Я имею в виду по качеству исполнения.
ds3 в мои 20 лет смотрелся нормально,в коопе ещё лучше,сейчас же в 32 не очень.Дело не в игре,как вы сказали "Даже",мы просто зажрались.А в случаи с кроносом - игра от третьего лица чувствуется как инди хоррор от первого лица,беги,читай,чихай,зевай.
Это прозвучит смешно, но на фоне Cronos'а и DEAD SPACE 3 стал лучше.
Клоуны в чате через 3…2...1…
にゃー。:3
Локации игры - однообразные,патронов может не хватить,если не следить за врагами,т.к фишка игры перерождение врагов из трупов в более сильных) С сюжетом тоже как то уныло и туманно,в общем может кому-то и зайдет этот проект - у кого есть терпение в него играть,но это далеко не DEAD SPACE и даже не Calisto Protocol.
// Евгениий Скороход
да нормальная игра!!!!