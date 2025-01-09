Создатели Cronos: The New Dawn объяснили, почему выбрали альтернативную версию польской истории

Редакторы игрового портала Gaming Bolt взяли интервью у Джека Зембы, режиссера и продюсера научно-фантастического хорора Cronos: The New Dawn. Поляк в очередной раз перечислил ключевые элементы, характеризующие проект, и подробно рассказал о видении игрового мира.

Земба подчеркнул, что Cronos: The New Dawn - это следующий шаг «новой» Bloober Team, которая хочет создать игру, не похожую на предыдущие. Survival horror о путешествиях во времени должен стать их следующим большим брендом.

Большая часть интервью оказалась посвящена изложению польской истории 1980-х годов. В Cronos: The New Dawn мы вернемся в прошлое, но в данном случае разработчики выбрали альтернативную версию событий.

Все начинается с The New Dawn - центрального района, где и происходит действие игры. Он во многом вдохновлен одним из районов Кракова, построенных коммунистами в 1950-х годах как памятник могуществу и богатству режима. В сочетании с тем фактом, что в 1980-х годах Польша все еще находилась под властью коммунистов, которым было все труднее сохранять контроль над польским населением. В 1981 году даже было объявлено военное положение, которое длилось почти два года - все для того, чтобы удержать власть над все более мятежными поляками. Мы были в ярости, мы хотели восстать, но некоторые из нас все еще сотрудничали с режимом - это было очень трудное время в Польше, но в то же время где-то на горизонте чувствовался ветер перемен (после 1989 года Польша наконец-то стала свободной страной).



Итак, мы берем все эти элементы - район, режим, неуверенность в том, что будет завтра (холодная война), и общую паранойю - и объединяем их с нашей идеей немного «альтернативной» истории. В нашей версии некоторых событий никогда не было, хотя появились новые.

В большинстве своих игр Bloober Team практически полностью отказалась от боевой механики, поэтому у игроков были опасения по поводу этого элемента в Silent Hill 2 Remake. Земба заявил, что Cronos будет ближе по геймплею к Resident Evil. Кроме того, студия хочет использовать некоторые идеи, знакомые по серии Dark Souls.

Подумайте о RE2, слегка смешанном с Dark Souls — в зависимости от уровня, в игре будет проторенный путь, бэктрекинг, лабиринтоподобные сегменты и т.д.

Cronos: The New Dawn была внезапно представлена на октябрьской выставке Microsoft в прошлом году. Игра от польской студии сразу же вызвала большой интерес. По двум причинам. Во-первых, трейлер выглядел крайне интересно. Во-вторых, Bloober Team совсем недавно выпустила успешный ремейк Silent Hill 2.

Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 2025 год. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, но разработчики не исключают возможности сделать порт для следующей консоли Nintendo.