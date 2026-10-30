Создатели Cronos: The New Dawn объяснили появление режима для казуалов и отказ от механики уворота

Споры вокруг высокой сложности и неповоротливости протагониста в научно-фантастическом хорроре Cronos: The New Dawn не утихали с момента релиза. Жалобы части аудитории на духоту и отсутствие базовой кнопки уклонения привели к тому, что в феврале разработчики выпустили специальный упрощенный режим. Ведущий сценарист и нарративный дизайнер студии Bloober Team Гжегож Лике подробно ответил на претензии сообщества и объяснил, почему авторы так долго держались за хардкорный баланс.

По словам Лике, изначальная версия игры не была несправедливой по отношению к пользователям. Разработчики рассчитывали баланс с хирургической точностью, распределяя боеприпасы и ресурсы вручную на каждом уровне. Проблемы с выживанием возникали лишь у тех игроков, кто пытался действовать напролом и пренебрегал подготовкой.

Если думать как путешественник, всегда быть наготове, вовремя создавать предметы и держать оружие заряженным, прохождение не вызовет непреодолимых проблем. Игра была выверена очень точно, но в сети звучали голоса людей, которые хотели насладиться миром и сюжетом в более комфортном темпе.

- Гжегож Лике, ведущий сценарист и нарративный дизайнер Bloober Team

Решение добавить облегченный уровень сложности потребовало от команды серьезных математических расчетов. Авторы принципиально отказались от банального умножения патронов в инвентаре или снижения запаса здоровья монстров до единицы. Разработчикам было важно сохранить гнетущую атмосферу постоянной опасности даже для тех, кто не обладает навыками ветеранов хардкорных боевиков.

Отдельно сценарист остановился на вопросе отсутствия кнопки уворота в оригинальной кампании. Внедрение подобного действия моментально сломало бы всю архитектуру медленного сурвайвал-хоррора. Протагонист намеренно задумывался тяжелым и уязвимым перед лицом чудовищ из биомассы, которые способны объединяться в смертоносных титанов. Лике подчеркнул, что мгновенное уклонение превратило бы тягучий менеджмент дистанции в обычный экшен.

При этом в грядущем сюжетном дополнении Cronos: Lazarus студия пошла на смелый эксперимент с мобильностью. Новый протагонист, Следопыт, получит скорострельное автоматическое оружие, механику короткой телепортации и тактические голографические приманки. Чтобы компенсировать возросшую подвижность героя, авторы увеличили плотность орд чудовищ и сделали их поведение более агрессивным.