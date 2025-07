Создатели Cronos: The New Dawn рассказали почему выбрали женщину в роли главного героя

В преддверии релиза научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team разработчики поделились мыслями о главной героине — загадочной женщине по прозвищу Скиталец (The Traveler). Это первая оригинальная игра студии после ремейка Silent Hill 2, и в ней центральную роль играет не типичный мужской солдат, а холодная, сдержанная женщина в громоздком костюме, путешествующая по искажениям времени.

Геймдиректор проекта Яцек Земба в интервью GamesRadar подчеркнул, что выбор женского персонажа не имеет политической подоплёки. «Это не феминистская повестка и не ненависть к мужчинам. Просто женский персонаж в странном костюме в sci-fi-сеттинге выглядит гораздо интереснее, чем очередной мужик с пушкой», — заявил он.

С ним согласен и ведущий сценарист Гжегож Лайк: по его словам, пол главной героини напрямую связан с ключевыми темами игры. «Мы не хотели делать политическое заявление. Мы хотели, чтобы выбор пола работал на историю. В Cronos он помогает передать темы отчуждения, жертвенности и человечности», — рассказал он.

По сюжету, Скиталец отправляется в разрушенную альтернативную Польшу 80-х годов, испепеляя тела заражённых и выполняя приказы таинственной организации. В демоверсии, представленной журналистам, героиня предстаёт как хладнокровный суперсолдат. Однако, как утверждают разработчики, её образ будет постепенно раскрываться, и игроки увидят трансформацию её характера.

Некоторые элементы повествования намекают на глубокие и редкие для жанра темы — материнство, внутренний конфликт, самоотверженность. «Вы начинаете игру с холодным персонажем, но по ходу раскрывается, что она гораздо глубже, чем кажется», — добавляет Лайк.

Cronos: The New Dawn обещает стать мрачным хоррором в духе Dead Space, но с ярко выраженной авторской идентичностью и неординарным персонажем в центре повествования. Релиз ожидается в 2025 году.