Создатели Cronos: The New Dawn рассказали почему выбрали женщину в роли главного героя

В преддверии релиза научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team разработчики поделились мыслями о главной героине — загадочной женщине по прозвищу Скиталец (The Traveler). Это первая оригинальная игра студии после ремейка Silent Hill 2, и в ней центральную роль играет не типичный мужской солдат, а холодная, сдержанная женщина в громоздком костюме, путешествующая по искажениям времени.
Геймдиректор проекта Яцек Земба в интервью GamesRadar подчеркнул, что выбор женского персонажа не имеет политической подоплёки. «Это не феминистская повестка и не ненависть к мужчинам. Просто женский персонаж в странном костюме в sci-fi-сеттинге выглядит гораздо интереснее, чем очередной мужик с пушкой», — заявил он.
С ним согласен и ведущий сценарист Гжегож Лайк: по его словам, пол главной героини напрямую связан с ключевыми темами игры. «Мы не хотели делать политическое заявление. Мы хотели, чтобы выбор пола работал на историю. В Cronos он помогает передать темы отчуждения, жертвенности и человечности», — рассказал он.
По сюжету, Скиталец отправляется в разрушенную альтернативную Польшу 80-х годов, испепеляя тела заражённых и выполняя приказы таинственной организации. В демоверсии, представленной журналистам, героиня предстаёт как хладнокровный суперсолдат. Однако, как утверждают разработчики, её образ будет постепенно раскрываться, и игроки увидят трансформацию её характера.
Некоторые элементы повествования намекают на глубокие и редкие для жанра темы — материнство, внутренний конфликт, самоотверженность. «Вы начинаете игру с холодным персонажем, но по ходу раскрывается, что она гораздо глубже, чем кажется», — добавляет Лайк.
Cronos: The New Dawn обещает стать мрачным хоррором в духе Dead Space, но с ярко выраженной авторской идентичностью и неординарным персонажем в центре повествования. Релиз ожидается в 2025 году.
Да вообще без разницы за мужчину или за женщину будем играть. Главное что бы игра была интересной, а судя по тому что показали так и будет
ну что искатели повестки ваши доводы?))
Довод только один: плевать кто главный герой, если это хорошо обоснованно и через сценарий грамотно преподнесено а не просто повестка ради повестки.
бля я думал мы мужиком играем
Ооо так там еще и бабогерой. Ну тут скип
Из-за шлема?
Лично мне глубоко пофигу женщина там или мужик. Если персонаж будет достаточно интересным, то за любого с удовольствием поиграю.
Но как только реальные боевые действия эти бабо-солдаты куда-то пропадают. Не видел ни одной инстаграмщицы на кадрах из Газы. Где они все?
Бабы ни в какой войне не участвуют на боевых ролях
Да поищи просто фотки "девушки в цахал" или что-нить подобное.. там тьма их просто.
Это феминистская повестка ...
Почему бы просто не дать выбор м или ж в любой игре,не все играют за женщин,кому-то всё равно за кого,кто-то только за женщин,а если дать выбор за м или ж играть то по сути большинство игроков можно обхватить.
Тогда это не персонаж, а простая оболочка, аля farcry5
ПО М или Ж, игру просто хорошую сделайте и всё) // Mikhail Tsyganov