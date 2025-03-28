Создатели хоррора Cronos: The New Dawn показали геймплейный тизер

Bloober Team выпустила геймплейный тизер для своего предстоящего хоррора на выживание от третьего лица Cronos: The New Dawn. Этот трейлер дает нам представление о некоторых врагах игры, а также о ее боевой механике.
Действие Cronos: The New Dawn происходит в мрачном мире, где восточноевропейский брутализм встречается с ретрофутуристическими технологиями. Вы сможете погрузиться в захватывающую историю, которая балансирует на грани между прошлым и будущим.
В этой игре вы возьмете на себя роль Путешественника, который действует как агент загадочного Коллектива. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы прочесывать пустоши будущего в поисках определенных временных разломов, которые перенесут вас обратно в Польшу 1980-х годов.
Игрокам придется найти ключевых людей из прошлого, которые погибли в последующем апокалипсисе. Используя свой всемогущий Harvester, игроки могут извлекать их сущности и отправлять их вместе с собой в будущее.
Враги, с которыми вы столкнетесь в этой игре, будут кошмарными существами, рожденными из остатков человечества. Чтобы победить их, вам придется в полной мере использовать свой арсенал.
Bloober Team выпустит Cronos: The New Dawn где-то в 2025 году.
Это не ролик это склейка из того что уже было показано.
Ни чё так, вроде интересно
Ну а что:
1.Работать со звуком они умеют чуть ли не лучших всех.
2.Переносят движок и геймплейные механики, облегчая разработку, правя баланс и имеют время/возможность добавлять новые "фишки".
3.Картинка у них всегда современная и не вырвиглазная.
По-моему у этой конторы очень толковое руководство.
Эти отрывки уже показывали.
Верю в блуберов после ремейка SH 2
о это мы играем
Антураж выглядит многообещающе, но нужен полноценный геймплей.
Стилистика очень похожа на ремейк SH2, который они делали. Явно кучу наработок оттуда в свой проект взяли. Ну, посмотрим, должно получиться неплохо.
ждем
Действительно понимаю что это Хоррор когда тебе показывают одну из самых ужасных мест в мире подъезд многоэтажки
а движок хоть не унреал 5 ?
он самый
о нет опять будет лагать а если добавить денуво то чао пока
Ты купи консоль и не будет лагать и денуво нет.
сонсоль зло и кривое не удобное инвалидное управления
А ты попробуй а потом ещё раз подумай.
круто, в каком нибудь 2007 я бы прифигел, но сегодня это даже не вторично, это уже зафракталено на столько, шо я хз. человеку, который только вкатился в гей менг наверное зайдёт, на пару часов.
ладно, я перегнул, на пару дней зайдëт.