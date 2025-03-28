ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.3 81 оценка

Создатели хоррора Cronos: The New Dawn показали геймплейный тизер

monk70 monk70

Bloober Team выпустила геймплейный тизер для своего предстоящего хоррора на выживание от третьего лица Cronos: The New Dawn. Этот трейлер дает нам представление о некоторых врагах игры, а также о ее боевой механике.

Действие Cronos: The New Dawn происходит в мрачном мире, где восточноевропейский брутализм встречается с ретрофутуристическими технологиями. Вы сможете погрузиться в захватывающую историю, которая балансирует на грани между прошлым и будущим.

В этой игре вы возьмете на себя роль Путешественника, который действует как агент загадочного Коллектива. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы прочесывать пустоши будущего в поисках определенных временных разломов, которые перенесут вас обратно в Польшу 1980-х годов.

Игрокам придется найти ключевых людей из прошлого, которые погибли в последующем апокалипсисе. Используя свой всемогущий Harvester, игроки могут извлекать их сущности и отправлять их вместе с собой в будущее.

Враги, с которыми вы столкнетесь в этой игре, будут кошмарными существами, рожденными из остатков человечества. Чтобы победить их, вам придется в полной мере использовать свой арсенал.

Bloober Team выпустит Cronos: The New Dawn где-то в 2025 году.

95
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
EmotionalHarvard

Это не ролик это склейка из того что уже было показано.

18
AchingGarrison
13
askazanov

Ни чё так, вроде интересно

8
Кот Миша

Ну а что:

1.Работать со звуком они умеют чуть ли не лучших всех.

2.Переносят движок и геймплейные механики, облегчая разработку, правя баланс и имеют время/возможность добавлять новые "фишки".

3.Картинка у них всегда современная и не вырвиглазная.

По-моему у этой конторы очень толковое руководство.

8
AlluringJake

Эти отрывки уже показывали.

5
thelostkz

Верю в блуберов после ремейка SH 2

5
Grosso202020

о это мы играем

2
oleg21412

Антураж выглядит многообещающе, но нужен полноценный геймплей.

2
ГАЗ-М20

Стилистика очень похожа на ремейк SH2, который они делали. Явно кучу наработок оттуда в свой проект взяли. Ну, посмотрим, должно получиться неплохо.

2
WerGC

ждем

0
MiniatureSamson

Действительно понимаю что это Хоррор когда тебе показывают одну из самых ужасных мест в мире подъезд многоэтажки

0
ЛАГАРИУМ

а движок хоть не унреал 5 ?

-1
ShavelNew

он самый

1
ЛАГАРИУМ ShavelNew

о нет опять будет лагать а если добавить денуво то чао пока

-1
hpi ЛАГАРИУМ

Ты купи консоль и не будет лагать и денуво нет.

-2
ЛАГАРИУМ hpi

сонсоль зло и кривое не удобное инвалидное управления

6
hpi ЛАГАРИУМ

А ты попробуй а потом ещё раз подумай.

-2
r0b0tf00t

круто, в каком нибудь 2007 я бы прифигел, но сегодня это даже не вторично, это уже зафракталено на столько, шо я хз. человеку, который только вкатился в гей менг наверное зайдёт, на пару часов.

-3
r0b0tf00t

ладно, я перегнул, на пару дней зайдëт.

-1