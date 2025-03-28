Создатели хоррора Cronos: The New Dawn показали геймплейный тизер

Bloober Team выпустила геймплейный тизер для своего предстоящего хоррора на выживание от третьего лица Cronos: The New Dawn. Этот трейлер дает нам представление о некоторых врагах игры, а также о ее боевой механике.

Действие Cronos: The New Dawn происходит в мрачном мире, где восточноевропейский брутализм встречается с ретрофутуристическими технологиями. Вы сможете погрузиться в захватывающую историю, которая балансирует на грани между прошлым и будущим.

В этой игре вы возьмете на себя роль Путешественника, который действует как агент загадочного Коллектива. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы прочесывать пустоши будущего в поисках определенных временных разломов, которые перенесут вас обратно в Польшу 1980-х годов.

Игрокам придется найти ключевых людей из прошлого, которые погибли в последующем апокалипсисе. Используя свой всемогущий Harvester, игроки могут извлекать их сущности и отправлять их вместе с собой в будущее.

Враги, с которыми вы столкнетесь в этой игре, будут кошмарными существами, рожденными из остатков человечества. Чтобы победить их, вам придется в полной мере использовать свой арсенал.

Bloober Team выпустит Cronos: The New Dawn где-то в 2025 году.