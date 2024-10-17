Создатели ремейка Silent Hill 2 анонсировали стильный хоррор от третьего лица Cronos: The New Dawn

Компания Bloober Team, разработчик ремейка Silent Hill 2, анонсировала свой новый проект — Cronos: The New Dawn, хоррор-игру на выживание от третьего лица. Действие разворачивается в мрачном мире, где сочетаются элементы восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и получит текстовый перевод на русский язык.
В Cronos: The New Dawn игрокам предстоит пережить постапокалиптический кошмар, балансируя между прошлым и будущим. Сюжет охватывает времена до и после катаклизмического события, известного как «Перемены», навсегда изменившего мир. В будущем игроки столкнутся с пустошами, полными опасных мутантов, что проверит не только их рефлексы, но и тактические навыки.
Игроки возьмут на себя роль агента загадочного Коллектива — организации, которой поручено искать особые временные разломы. Эти разломы позволят перемещаться в прошлое, а именно в Польшу 1980-х годов. В прошлом главной задачей будет поиск и извлечение сущностей ключевых людей, погибших во время апокалипсиса, используя устройство под названием Harvester of Souls. Эти сущности смогут сопровождать игрока в будущее и помогут в борьбе за выживание.
Cronos: The New Dawn потребует от игроков продуманной стратегии. Враги, порожденные остатками человечества, представляют серьезную угрозу, и для их уничтожения придется применять весь доступный арсенал. Быстрое принятие решений станет решающим фактором в сражениях, где каждая ошибка может стоить жизни.
ну трейлер выглядит достойно
Во разошлись Блуберы.
Что то годное намечается
Выглядит очень даже не плохо, но я жду ремейк первой части Silent hill 😉
Я тоже жду ремейк 1й части
Какой движок у этой игры?
надеюсь не UE5
Догадайся.)) Анрил5 скорее всего
Я только что установил "A Quiet Place: The Road Ahead"
Какие же там отборные королевские фризы и статеры... Это безобразие xD
Интересно при чем тут Уазик
емае да это же Death Stranding здорового человека)))))вот это ребята молодцы....вот это красавцы..очень жду..уверен будет огонь игра
Дэз Стрэндинг курильщика ))
ну теперь можно сказать - жду
Я в нем уже вижу все клише постапокалиптического хоррора: мутанты, пустоши, тайные организации и путешествия во времени. Надеюсь, хотя бы геймплей будет интересным.
Выгдит интересно будем посмотреть
Выглядит интересно, надеюсь статеров не будет))
судя по уазику панелькам и автобусу игра где за мкадом проходить будет
Daed Earth
Если вы делаете ремастер, по сценарию, который написан до вас и получил популярность и известность! Пожалуйста, не надо начинать верить в свои силы)
Ну вообще то разрабы более менее известны просто игры выходят у них средненькие как по мне ток обсервер запомнился сильно
лучше бы делали ремейк первого SH
Ремейк второго SH наверно должен окупится, что бы ремейкали первую, и остальные части. Не?
У них вроде две команды.
Решает капком блюберам просто доверили так что вопросы нужно задавать японцам