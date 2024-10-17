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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
4 3 оценки

Создатели ремейка Silent Hill 2 анонсировали стильный хоррор от третьего лица Cronos: The New Dawn

butcher69
Новости

Компания Bloober Team, разработчик ремейка Silent Hill 2, анонсировала свой новый проект — Cronos: The New Dawn, хоррор-игру на выживание от третьего лица. Действие разворачивается в мрачном мире, где сочетаются элементы восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и получит текстовый перевод на русский язык.

В Cronos: The New Dawn игрокам предстоит пережить постапокалиптический кошмар, балансируя между прошлым и будущим. Сюжет охватывает времена до и после катаклизмического события, известного как «Перемены», навсегда изменившего мир. В будущем игроки столкнутся с пустошами, полными опасных мутантов, что проверит не только их рефлексы, но и тактические навыки.

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Игроки возьмут на себя роль агента загадочного Коллектива — организации, которой поручено искать особые временные разломы. Эти разломы позволят перемещаться в прошлое, а именно в Польшу 1980-х годов. В прошлом главной задачей будет поиск и извлечение сущностей ключевых людей, погибших во время апокалипсиса, используя устройство под названием Harvester of Souls. Эти сущности смогут сопровождать игрока в будущее и помогут в борьбе за выживание.

Cronos: The New Dawn потребует от игроков продуманной стратегии. Враги, порожденные остатками человечества, представляют серьезную угрозу, и для их уничтожения придется применять весь доступный арсенал. Быстрое принятие решений станет решающим фактором в сражениях, где каждая ошибка может стоить жизни.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
kazak119

ну трейлер выглядит достойно

8
cthulhu42

Во разошлись Блуберы.

8
caliskan

Что то годное намечается

7
UralGames83Ru

Выглядит очень даже не плохо, но я жду ремейк первой части Silent hill 😉

2
PartisanTravis

Я тоже жду ремейк 1й части

0
Фризостат

Какой движок у этой игры?

1
kazak119

надеюсь не UE5

6
cthulhu42

Догадайся.)) Анрил5 скорее всего

4
Фризостат kazak119

Я только что установил "A Quiet Place: The Road Ahead"

Какие же там отборные королевские фризы и статеры... Это безобразие xD

0
Лицо со шрамом

Интересно при чем тут Уазик

1
Grognac

емае да это же Death Stranding здорового человека)))))вот это ребята молодцы....вот это красавцы..очень жду..уверен будет огонь игра

1
kolinmah

Дэз Стрэндинг курильщика ))

-3
Инcайдер

ну теперь можно сказать - жду

1
Лея Морозова

Я в нем уже вижу все клише постапокалиптического хоррора: мутанты, пустоши, тайные организации и путешествия во времени. Надеюсь, хотя бы геймплей будет интересным.

0
Punisher1

Выгдит интересно будем посмотреть

0
Виктор Орловский

Выглядит интересно, надеюсь статеров не будет))

0
свидетель крайзиса

судя по уазику панелькам и автобусу игра где за мкадом проходить будет

-1
kedmaker

Daed Earth

-1
Chappa87

Если вы делаете ремастер, по сценарию, который написан до вас и получил популярность и известность! Пожалуйста, не надо начинать верить в свои силы)

-2
Тисекрий

Ну вообще то разрабы более менее известны просто игры выходят у них средненькие как по мне ток обсервер запомнился сильно

1
kazak119

лучше бы делали ремейк первого SH

-7
K0t Felix

Ремейк второго SH наверно должен окупится, что бы ремейкали первую, и остальные части. Не?

0
cthulhu42

У них вроде две команды.

0
Тисекрий

Решает капком блюберам просто доверили так что вопросы нужно задавать японцам

0