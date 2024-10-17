Создатели ремейка Silent Hill 2 анонсировали стильный хоррор от третьего лица Cronos: The New Dawn

Компания Bloober Team, разработчик ремейка Silent Hill 2, анонсировала свой новый проект — Cronos: The New Dawn, хоррор-игру на выживание от третьего лица. Действие разворачивается в мрачном мире, где сочетаются элементы восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и получит текстовый перевод на русский язык.

В Cronos: The New Dawn игрокам предстоит пережить постапокалиптический кошмар, балансируя между прошлым и будущим. Сюжет охватывает времена до и после катаклизмического события, известного как «Перемены», навсегда изменившего мир. В будущем игроки столкнутся с пустошами, полными опасных мутантов, что проверит не только их рефлексы, но и тактические навыки.

Игроки возьмут на себя роль агента загадочного Коллектива — организации, которой поручено искать особые временные разломы. Эти разломы позволят перемещаться в прошлое, а именно в Польшу 1980-х годов. В прошлом главной задачей будет поиск и извлечение сущностей ключевых людей, погибших во время апокалипсиса, используя устройство под названием Harvester of Souls. Эти сущности смогут сопровождать игрока в будущее и помогут в борьбе за выживание.

Cronos: The New Dawn потребует от игроков продуманной стратегии. Враги, порожденные остатками человечества, представляют серьезную угрозу, и для их уничтожения придется применять весь доступный арсенал. Быстрое принятие решений станет решающим фактором в сражениях, где каждая ошибка может стоить жизни.