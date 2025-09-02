ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.9 175 оценок

Стало известно точное время выхода хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team

monk70 monk70

На этой неделе Bloober Team выпустит свой новый, полностью оригинальный проект. Cronos: The New Dawn — ещё одна игра польской студии, действие которой происходит в Кракове. Однако её действие разворачивается как в прошлом, так и в будущем: с одной стороны, игрокам предстоит столкнуться со Сдвигом — катаклизмом, навсегда изменившим человечество. С другой стороны, им предстоит пройти через опустошённое будущее, где каждый шаг — это борьба за выживание с ужасающими аберрациями и поиск временных разломов, которые переносят их в 1980-е годы.

Официальный релиз назначен на 5 сентября, но разработчики объявили, что игра станет доступна в 17:00 по московскому времени. Это же время действует для тех, кто приобрел Deluxe Edition, и получит доступ к игре 3 сентября.

Комментарии: 18
Madiark

Фемгвно

16
Искусственный интеллeкт

факт

3
Кирилл Ренкевич

Кайф, делюкс взят)

5
CorporealOstron

Чет по увиденному гамеплау создается ощущение что в калисто боевка поинтереснее будет, не смотря на все ее минусы

3
WerGC

калисто отличная игра

4
WerGC

скоро у добрых людей

2
xmyr4ik

денувы нет ?

1
Alarmsy xmyr4ik

нет

Alarmsy

Так уже все играют в неё сидят, стримят

2
saa0891
2
LargeGuru

пиратка сразу на выходе, если будет делюкс версия значит ждём пиратку уже 3 сентября, как это было с Hell is Us,так что ждёмс

1
Alarmsy

Куча народу уже сидит играет в неё, не понимаю почему еще не слили

3
Искусственный интеллeкт Alarmsy

потому что играют на PS5. я DS2 тоже за день до релиза получил, так как в Индийском регионе приобретал, а там игры раньше выходят

2
Alex40001

никогда? да? было бы неплохо людей не расстраивали бы

Павел Бородкин

Капец ждать до вечера(((

PREDATOR7706

Чо ждать как раз после работы залететь

2
Павел Бородкин PREDATOR7706

У меня завтра выходной,а 4го на работу

Oskar_ZZ

А в зелёном магазине тоже вечером выйдет !!! Или придётся ждать !!