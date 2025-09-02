Стало известно точное время выхода хоррора Cronos: The New Dawn от Bloober Team

На этой неделе Bloober Team выпустит свой новый, полностью оригинальный проект. Cronos: The New Dawn — ещё одна игра польской студии, действие которой происходит в Кракове. Однако её действие разворачивается как в прошлом, так и в будущем: с одной стороны, игрокам предстоит столкнуться со Сдвигом — катаклизмом, навсегда изменившим человечество. С другой стороны, им предстоит пройти через опустошённое будущее, где каждый шаг — это борьба за выживание с ужасающими аберрациями и поиск временных разломов, которые переносят их в 1980-е годы.

Официальный релиз назначен на 5 сентября, но разработчики объявили, что игра станет доступна в 17:00 по московскому времени. Это же время действует для тех, кто приобрел Deluxe Edition, и получит доступ к игре 3 сентября.