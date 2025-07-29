Сценаристы Cronos: The New Dawn поделились новыми подробностями о предстоящем хорроре

В недавнем интервью порталу Hardcore Gamer ведущий сценарист Bloober Team Гжегож Лончковски и сценарист Давид Бараньски поделились новыми подробностями о предстоящем хорроре на выживание Cronos: The New Dawn. Разработчики объяснили глубокий смысл, заложенный в название игры, и рассказали об источниках вдохновения для создания монстров и общей атмосферы.

На вопрос о том, почему было выбрано название Cronos, сценаристы уточнили, что оно отсылает не к греческому богу времени Хроносу, а к титану Кроносу из мифологии. По их словам, это имя больше ассоциируется с темами самоисполняющихся пророчеств и предопределения. Игра будет исследовать не сами путешествия во времени, а их последствия, и полный смысл названия станет ясен игрокам только после прохождения сюжета.

Создатели отметили, что с Cronos они хотели сделать нечто совершенно иное по сравнению со своими предыдущими проектами. Основным источником вдохновения для них послужил культовый фильм ужасов Джона Карпентера Нечто. Это влияние прослеживается не только в атмосфере и саундтреке, но и в основной механике противников — боди-хорроре. Враги в игре смогут сливаться друг с другом, образуя более крупных и опасных монстров. Размер и мощь этих существ будут напрямую зависеть от действий игрока. Разработчики признались, что на этапе тестирования им даже пришлось ограничить эту механику, поскольку монстры становились настолько большими, что не могли пройти в дверные проемы.

С точки зрения игрового процесса, Cronos: The New Dawn предложит баланс между экшеном и традиционным хоррором на выживание. Это будет первая игра студии с комплексной боевой системой, но в ее основе по-прежнему лежит психологический хоррор, которым известна Bloober Team. Проект сочетает в себе научную фантастику, ретрофутуризм в духе 80-х и напряженный геймплей, который будет развиваться параллельно с интенсивным сюжетом.