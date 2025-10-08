ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 947 оценок

SynthVoiceRU выпустили русскую нейросетевую озвучку для Cronos: The New Dawn

AceTheKing AceTheKing

Команда SynthVoiceRU выпустила нейросетевую русскую озвучку для хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.

Cronos: The New Dawn "Русификатор звука - нейродубляж"

Помимо SynthVoiceRU, над русской озвучкой для Cronos: The New Dawn так же работает команда Mechanics VoiceOver - это будет традиционная озвучка с профессиональными актёрами. Дата её выхода неизвестна.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии - порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

23
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
North235

Ох уж эти нейросетевые озвучки ))

5
EvgeniiV
5
A E

все бы ничего если бы не каждая реплика с новым голосом

2
Аналиус

кайф

2
lamerus

лютейший, мpазотный кал... напрочь убивающий атмосферу игры...

1
Пользователь ВКонтакте

Прошёл и забыл этот проходняк... 😆😆😆 // Алексей Евреинов

1
TYTAHXAMOН

Да сошло бы в целом, но реально голоса разные у одно и того же персонажа, как уж так то.

skopinva

в Индиане так же, не смог терпеть такого. В одном диалоге ГГ говорит разными голосами блин)

VIGITAL ART

Как сейчас нейронный перевод подтянули по качеству?Или всё так же местами разговаривают как умственно отсталые?