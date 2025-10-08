SynthVoiceRU выпустили русскую нейросетевую озвучку для Cronos: The New Dawn

Команда SynthVoiceRU выпустила нейросетевую русскую озвучку для хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.

Помимо SynthVoiceRU, над русской озвучкой для Cronos: The New Dawn так же работает команда Mechanics VoiceOver - это будет традиционная озвучка с профессиональными актёрами. Дата её выхода неизвестна.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии - порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.