SynthVoiceRU выпустили русскую нейросетевую озвучку для Cronos: The New Dawn

Команда SynthVoiceRU выпустила нейросетевую русскую озвучку для хоррора Cronos: The New Dawn от студии Bloober Team.
Помимо SynthVoiceRU, над русской озвучкой для Cronos: The New Dawn так же работает команда Mechanics VoiceOver - это будет традиционная озвучка с профессиональными актёрами. Дата её выхода неизвестна.
В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии - порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.
Ох уж эти нейросетевые озвучки ))
все бы ничего если бы не каждая реплика с новым голосом
кайф
лютейший, мpазотный кал... напрочь убивающий атмосферу игры...
Прошёл и забыл этот проходняк... 😆😆😆 // Алексей Евреинов
Да сошло бы в целом, но реально голоса разные у одно и того же персонажа, как уж так то.
в Индиане так же, не смог терпеть такого. В одном диалоге ГГ говорит разными голосами блин)
Как сейчас нейронный перевод подтянули по качеству?Или всё так же местами разговаривают как умственно отсталые?