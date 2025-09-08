Тираж хоррора Cronos: The New Dawn составил 200 тыс копий за 3 дня с момента релиза

Команда Bloober Team опубликовала объявление, раскрывающее первые результаты продаж Cronos: The New Dawn.

Игра краковской студии была продана тиражом 200 000 копий за первые выходные после релиза. Однако стоит отметить, что учитывались только цифровые версии, доступные в PS Store, Xbox Store и eShop.

Правление компании Bloober Team S.A., зарегистрированной в Кракове, объявило, что к 8 сентября 2025 года продажи игры Cronos: The New Dawn превысили 200 000 копий в цифровом формате на всех платформах. Компания также сообщает, что к 8 сентября 2025 года игра получила более 1 000 000 записей в списке желаний.

