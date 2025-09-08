Тираж хоррора Cronos: The New Dawn составил 200 тыс копий за 3 дня с момента релиза

Команда Bloober Team опубликовала объявление, раскрывающее первые результаты продаж Cronos: The New Dawn.
Игра краковской студии была продана тиражом 200 000 копий за первые выходные после релиза. Однако стоит отметить, что учитывались только цифровые версии, доступные в PS Store, Xbox Store и eShop.
Правление компании Bloober Team S.A., зарегистрированной в Кракове, объявило, что к 8 сентября 2025 года продажи игры Cronos: The New Dawn превысили 200 000 копий в цифровом формате на всех платформах. Компания также сообщает, что к 8 сентября 2025 года игра получила более 1 000 000 записей в списке желаний.
Хорошая игра
польский дед спейс в кракове.
Больше продаж, таких интересным играм.
Круто, игра хорошая, хотя не идеальная.
Норм игра
что-то много для такой проходной и скучной игры. не исключаю, что цифры продаж значительно приукрасили
серёга?
Игра, пушка, бомба, пулемет. прошел в захлеб один восторг!
Очень прям зашла, атмосфера прям аж зашкаливает,единственное немного показалось растянутой ближе к концу.
Тормозная баба в железном скафандре бродящая в темноте, что тут может понравиться? Монстры однообразны, боевика дерьмо, сюжета нет. Я честно пытался в это играть, но хватило только на полтора часа. Удалил без сожалений, спасибо трекера.
Дебильное меряло популярности игры последних лет - "миллиард в списке желаний".
В итоге лишь пятая часть купила игру по фулл прайсу НА ВСЕХ ПЛАТФОРМАХ - реальный показатель не провальности. А все остальные мб купят за -90%, а может и не купят и пох на ваш список желаний.
Как и пох на твое мнение 😘
Игра не плоха, но боевка стремная , не дороботаная, скучная , да и баланса нет , ну скажите мне за чем нужна зажигательная капсула, ну ладно поджёг ее мобы зависли , почему нет добивания . Это зажигалка не снимает совсем хп. Это хорор мало потронов мы их экономим , где добивание ? Почему нет потронов зажигательных для более сложных мобов? Где вообще вариация гемплея? Что за туризм пострелять ? Обрубок гемплей
Согласен, шляпа вообще. Поиграл в нее 5 часов и удалил. Ирония, что Каллисто протокол прошел не один раз. А эту вообще не выдержал и снес.
говорю
суть поджигания как раз иммобилизация врагов. кроме этого когда забираешь сущность Эдварда - горящие враги получает больше урона.