Трейлер Cronos: The New Dawn для Nintendo Switch 2 раскрыл дату релиза - 5 сентября

Запутанный научно-фантастический кошмар от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, выйдет 5 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X /S и Nintendo Switch 2.

Студия раскрыла свои планы по дате выхода игры на сегодняшней презентации Nintendo Direct Partner Showcase в июле 2025 года, сузив окно запуска до конкретной даты в сентябре. Также стало известно, что Cronos выйдет на Switch 2, помимо ПК и больших консолей..

Bloober представили новый трейлер, демонстрирующий работу Cronos: The New Dawn на Switch 2.