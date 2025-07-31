Трейлер Cronos: The New Dawn для Nintendo Switch 2 раскрыл дату релиза - 5 сентября

Запутанный научно-фантастический кошмар от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, выйдет 5 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X /S и Nintendo Switch 2.
Студия раскрыла свои планы по дате выхода игры на сегодняшней презентации Nintendo Direct Partner Showcase в июле 2025 года, сузив окно запуска до конкретной даты в сентябре. Также стало известно, что Cronos выйдет на Switch 2, помимо ПК и больших консолей..
Bloober представили новый трейлер, демонстрирующий работу Cronos: The New Dawn на Switch 2.
Уже тошнит от ежедневных новостей про неё.
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Жду с нетерпением, надеюсь на годноту
Я тоже надеюсь что это не будет игра на уровне Callisto Protocol. Она тоже выглядела классно и красиво в трейлерах, но в итоге мы получили однообразный и недоделанный продукт.
А я надеюсь, что оптимизация будет, а то в SH2 до сих пор патчей народ ждет!
Уже не будет патчей для SH2
Приятно удивили, ждать совсем недолго. Я вообще боялся. что перенесут на 2026. Интересно будет выяснить что круче: Cronos vs Silent Hill f
Ну и кому упёрся твой унылый комментарий? Кому не плевать что тебя удивили? Кому не всё равно, что ты боялся? Кому не до п...ды что тебе интересно?
Сынок, прости, что отправил тебя в лагерь на этих летних каникулах. тебя сильно там обижают?
Поиграем с кайфом в 360р 20 фпс 🤣
это я жду
Отлично