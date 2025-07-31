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Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 143 оценки

Трейлер Cronos: The New Dawn для Nintendo Switch 2 раскрыл дату релиза - 5 сентября

monk70 monk70

Запутанный научно-фантастический кошмар от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, выйдет 5 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X /S и Nintendo Switch 2.

Студия раскрыла свои планы по дате выхода игры на сегодняшней презентации Nintendo Direct Partner Showcase в июле 2025 года, сузив окно запуска до конкретной даты в сентябре. Также стало известно, что Cronos выйдет на Switch 2, помимо ПК и больших консолей..

Bloober представили новый трейлер, демонстрирующий работу Cronos: The New Dawn на Switch 2.

36
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Лев Макридичев

Уже тошнит от ежедневных новостей про неё.

14
JackReacher

Не читай

13
JIoMTuK

Жду с нетерпением, надеюсь на годноту

13
answerx32

Я тоже надеюсь что это не будет игра на уровне Callisto Protocol. Она тоже выглядела классно и красиво в трейлерах, но в итоге мы получили однообразный и недоделанный продукт.

9
Mark500

А я надеюсь, что оптимизация будет, а то в SH2 до сих пор патчей народ ждет!

3
JackReacher Mark500

Уже не будет патчей для SH2

2
JackReacher

Приятно удивили, ждать совсем недолго. Я вообще боялся. что перенесут на 2026. Интересно будет выяснить что круче: Cronos vs Silent Hill f

7
Лев Макридичев

Ну и кому упёрся твой унылый комментарий? Кому не плевать что тебя удивили? Кому не всё равно, что ты боялся? Кому не до п...ды что тебе интересно?

11
JackReacher Лев Макридичев

Сынок, прости, что отправил тебя в лагерь на этих летних каникулах. тебя сильно там обижают?

7
vegas99

Поиграем с кайфом в 360р 20 фпс 🤣

6
AlexVurhis

это я жду

5
EvgeniiV

Отлично

2