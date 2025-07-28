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Cronos: The New Dawn Осень 2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 137 оценок

В Cronos: The New Dawn от Bloober Team будет несколько концовок, которые нельзя однозначно разделить на хорошие и плохие

monk70 monk70

Поклонники хорроров, надеющиеся на продолжительную историю в предстоящем survival horror от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, будут рады услышать, что игра будет предлагать реиграбельность благодаря нескольким концовкам.

Хотя геймеры привыкли видеть в играх «хорошие» и «плохие» концовки, в Cronos это не так, поскольку исходы настолько многогранны, что даже сама студия спорит об их истинной моральной направленности.

Директор игры Яцек Земба рассказал:

Это ваше решение, что вы считаете хорошей или плохой концовкой игры Даже в студии кто-то скажет: "О, это плохо", а кто-то другой: "Нет, это хорошо".

Ведущий сценарист и нарративный дизайнер Гжегож Лайк добавил:

Мы очень хотели подойти к концовкам с осторожностью и сделать это скорее дискуссией. Поэтому выбор того или иного варианта имеет свои аргументы. В жанре психологического хоррора не стоит делать "плохую" или "хорошую" концовку. Всё должно быть более, скажем, сложным, проработанным и заставляющим задуматься.

Учитывая, что действие игры происходит в постапокалиптическую эпоху, логично оставить концовки немного более двусмысленными. Это решение, похоже, работает, о чём свидетельствует тот факт, что даже в студии спорят о том, что считать "хорошим" или "плохим" исходом.

Cronos: The New Dawn выйдет этой осенью на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

43
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Spectrum777

Достаточно неожиданно, что будет не одна концовка. Значит, в игре будет либо какой-то фактор, влияющий на концовки (как например, в игре Dishonored, где убийства влияли на исход игры), либо полноценные выборы, от которых они будут зависеть. Хм... Это интересно, поскольку лично я думал, что игра будет абсолютно линейной.

5
antonborisov198

Это значит, что нормальной концовки не будет.

1
askazanov

В такой игре и должно быть несколько поворотов

Scorpion_GamePlay

Да да будет всё и 100 часов геймлея.

K0t Felix

Вероятно концовки, будут незначительно отличатся друг от друга

ZackSnyder

Хотелось новый Дэд спейс, но игра на него слабо похожа.

qDan

Надеюсь, что это будут "реальные" концовки, а не помои а ля Асс Дефект 3, где вроде бы концовки есть, и довольно сильно различающиеся, но все со вкусом пятикратно переваренного кала.

AlluringJake

Реиграбельность это надеюсь НГ+

Rio17

Ожидаемо от этой студии посмотрим как выйдет заценим так сказать 😁

Queelag

Вы видиле,как ходит главный герой)))Ну попа же явно выделена)))Но почему они не сказали это сразу)))Одно дело,как это нинтендо сделало С Самус в метройде)))Ну я блин не смогу смотреть на такую жопу и думать что это мужик)))

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