В Cronos: The New Dawn от Bloober Team будет несколько концовок, которые нельзя однозначно разделить на хорошие и плохие

Поклонники хорроров, надеющиеся на продолжительную историю в предстоящем survival horror от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, будут рады услышать, что игра будет предлагать реиграбельность благодаря нескольким концовкам.

Хотя геймеры привыкли видеть в играх «хорошие» и «плохие» концовки, в Cronos это не так, поскольку исходы настолько многогранны, что даже сама студия спорит об их истинной моральной направленности.

Директор игры Яцек Земба рассказал:

Это ваше решение, что вы считаете хорошей или плохой концовкой игры Даже в студии кто-то скажет: "О, это плохо", а кто-то другой: "Нет, это хорошо".

Ведущий сценарист и нарративный дизайнер Гжегож Лайк добавил:

Мы очень хотели подойти к концовкам с осторожностью и сделать это скорее дискуссией. Поэтому выбор того или иного варианта имеет свои аргументы. В жанре психологического хоррора не стоит делать "плохую" или "хорошую" концовку. Всё должно быть более, скажем, сложным, проработанным и заставляющим задуматься.

Учитывая, что действие игры происходит в постапокалиптическую эпоху, логично оставить концовки немного более двусмысленными. Это решение, похоже, работает, о чём свидетельствует тот факт, что даже в студии спорят о том, что считать "хорошим" или "плохим" исходом.

Cronos: The New Dawn выйдет этой осенью на PS5, Xbox Series X|S и ПК.