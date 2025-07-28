В Cronos: The New Dawn от Bloober Team будет несколько концовок, которые нельзя однозначно разделить на хорошие и плохие

Поклонники хорроров, надеющиеся на продолжительную историю в предстоящем survival horror от Bloober Team, Cronos: The New Dawn, будут рады услышать, что игра будет предлагать реиграбельность благодаря нескольким концовкам.
Хотя геймеры привыкли видеть в играх «хорошие» и «плохие» концовки, в Cronos это не так, поскольку исходы настолько многогранны, что даже сама студия спорит об их истинной моральной направленности.
Директор игры Яцек Земба рассказал:
Это ваше решение, что вы считаете хорошей или плохой концовкой игры Даже в студии кто-то скажет: "О, это плохо", а кто-то другой: "Нет, это хорошо".
Ведущий сценарист и нарративный дизайнер Гжегож Лайк добавил:
Мы очень хотели подойти к концовкам с осторожностью и сделать это скорее дискуссией. Поэтому выбор того или иного варианта имеет свои аргументы. В жанре психологического хоррора не стоит делать "плохую" или "хорошую" концовку. Всё должно быть более, скажем, сложным, проработанным и заставляющим задуматься.
Учитывая, что действие игры происходит в постапокалиптическую эпоху, логично оставить концовки немного более двусмысленными. Это решение, похоже, работает, о чём свидетельствует тот факт, что даже в студии спорят о том, что считать "хорошим" или "плохим" исходом.
Cronos: The New Dawn выйдет этой осенью на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Достаточно неожиданно, что будет не одна концовка. Значит, в игре будет либо какой-то фактор, влияющий на концовки (как например, в игре Dishonored, где убийства влияли на исход игры), либо полноценные выборы, от которых они будут зависеть. Хм... Это интересно, поскольку лично я думал, что игра будет абсолютно линейной.
Это значит, что нормальной концовки не будет.
В такой игре и должно быть несколько поворотов
Да да будет всё и 100 часов геймлея.
Вероятно концовки, будут незначительно отличатся друг от друга
Хотелось новый Дэд спейс, но игра на него слабо похожа.
Надеюсь, что это будут "реальные" концовки, а не помои а ля Асс Дефект 3, где вроде бы концовки есть, и довольно сильно различающиеся, но все со вкусом пятикратно переваренного кала.
Реиграбельность это надеюсь НГ+
Ожидаемо от этой студии посмотрим как выйдет заценим так сказать 😁
Вы видиле,как ходит главный герой)))Ну попа же явно выделена)))Но почему они не сказали это сразу)))Одно дело,как это нинтендо сделало С Самус в метройде)))Ну я блин не смогу смотреть на такую жопу и думать что это мужик)))