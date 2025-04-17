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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.4 89 оценок

В Cronos: The New Dawn появится редкая механика, ранее не встречавшаяся в хоррор-играх

Gutsz Gutsz

Разработчики из польской студии Bloober Team продолжают раскрывать подробности о своём следующем проекте — научно-фантастическом хорроре Cronos: The New Dawn. На фоне недавнего выхода геймплейного трейлера, который уже успел привлечь внимание игроков своей атмосферой и визуальным сходством с ремейком Dead Space, в сети начали обсуждать одну из самых необычных особенностей будущей игры.

Dead Space в мрачной Польше 1980-х годов - смотрим геймплейный трейлер Cronos: The New Dawn

Речь идёт о механике слияния противников. Как отмечают сами разработчики и подтверждают внимательные зрители трейлера, это не просто редкая способность какого-то босса или декоративный элемент, а полноценная и активная часть игрового процесса. Враги смогут динамически объединяться прямо во время боя, создавая новые, более мощные и непредсказуемые формы. Подобный подход придаёт сражениям дополнительное напряжение и стратегическую глубину — игроку придётся учитывать не только тип врага, но и потенциальную опасность их объединения.

Такая идея ранее практически не использовалась в жанре хорроров, особенно с подобным визуальным исполнением, что делает Cronos: The New Dawn особенно интригующим проектом на фоне остальных представителей жанра.

Несмотря на активное продвижение и показ свежих материалов, точная дата выхода игры всё ещё не объявлена. Однако Bloober Team уверяет, что релиз состоится до конца 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Egik81

Изобрели велосипед. Ох уж эти пиарщики. Могу ошибаться, но в резкие с бородатых времён даже такое было. Я уж молчу про менее известные проекты.

4
Константин335

Где такое было? Приведи примеры хоть

3
Egik81 Константин335

Например "гнездо" из 6 резика. Если повспоминать можно еще чего вспомнить. По сути ребятки в Cronos: The New Dawn пытаются выдать обычную мутацию монстров за что-то новое.Причем маскируя это под объединение этих монстров.

2
Andrey Che Константин335

роде бы что то такое было в Kuon , на второй плойке. но в виду давности лет .. это не точно )))

Константин335

Хоть кто то пытается сделать что то оригинальное в геймплее, посмотрим как это у них получится

2
Илья Матецкий

Было уже такое, начиная с игр Dendy и Sega, ничего оригинального тут нет, после Терминатора 2. Подумаешь будут сливаться два врага вместо одного, умирать он будет точно так же.

Константин335 Илья Матецкий

Конкретно пример приведи, и видео этого момента в игре

Игорь Болонев

да без разницы что они там умеют, если это будет действительно интеренсои к месту я только за

1
Andrey Che

а это как раз сомнительный момент )))

Xoxlya

Мы нагрузим ваши новехонькие 5060(70,80) так что они запердят и закашляют, - радостно уточнили в студии.

Боярынъ

Мне не нравится как выглядит шлем у ГГ, как будто женский половой орган

Кей Овальд

Прикольно.