В Cronos: The New Dawn появится редкая механика, ранее не встречавшаяся в хоррор-играх

Разработчики из польской студии Bloober Team продолжают раскрывать подробности о своём следующем проекте — научно-фантастическом хорроре Cronos: The New Dawn. На фоне недавнего выхода геймплейного трейлера, который уже успел привлечь внимание игроков своей атмосферой и визуальным сходством с ремейком Dead Space, в сети начали обсуждать одну из самых необычных особенностей будущей игры.

Речь идёт о механике слияния противников. Как отмечают сами разработчики и подтверждают внимательные зрители трейлера, это не просто редкая способность какого-то босса или декоративный элемент, а полноценная и активная часть игрового процесса. Враги смогут динамически объединяться прямо во время боя, создавая новые, более мощные и непредсказуемые формы. Подобный подход придаёт сражениям дополнительное напряжение и стратегическую глубину — игроку придётся учитывать не только тип врага, но и потенциальную опасность их объединения.

Такая идея ранее практически не использовалась в жанре хорроров, особенно с подобным визуальным исполнением, что делает Cronos: The New Dawn особенно интригующим проектом на фоне остальных представителей жанра.

Несмотря на активное продвижение и показ свежих материалов, точная дата выхода игры всё ещё не объявлена. Однако Bloober Team уверяет, что релиз состоится до конца 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.