В Cronos: The New Dawn появится редкая механика, ранее не встречавшаяся в хоррор-играх

Разработчики из польской студии Bloober Team продолжают раскрывать подробности о своём следующем проекте — научно-фантастическом хорроре Cronos: The New Dawn. На фоне недавнего выхода геймплейного трейлера, который уже успел привлечь внимание игроков своей атмосферой и визуальным сходством с ремейком Dead Space, в сети начали обсуждать одну из самых необычных особенностей будущей игры.
Речь идёт о механике слияния противников. Как отмечают сами разработчики и подтверждают внимательные зрители трейлера, это не просто редкая способность какого-то босса или декоративный элемент, а полноценная и активная часть игрового процесса. Враги смогут динамически объединяться прямо во время боя, создавая новые, более мощные и непредсказуемые формы. Подобный подход придаёт сражениям дополнительное напряжение и стратегическую глубину — игроку придётся учитывать не только тип врага, но и потенциальную опасность их объединения.
Такая идея ранее практически не использовалась в жанре хорроров, особенно с подобным визуальным исполнением, что делает Cronos: The New Dawn особенно интригующим проектом на фоне остальных представителей жанра.
Несмотря на активное продвижение и показ свежих материалов, точная дата выхода игры всё ещё не объявлена. Однако Bloober Team уверяет, что релиз состоится до конца 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Изобрели велосипед. Ох уж эти пиарщики. Могу ошибаться, но в резкие с бородатых времён даже такое было. Я уж молчу про менее известные проекты.
Где такое было? Приведи примеры хоть
Например "гнездо" из 6 резика. Если повспоминать можно еще чего вспомнить. По сути ребятки в Cronos: The New Dawn пытаются выдать обычную мутацию монстров за что-то новое.Причем маскируя это под объединение этих монстров.
роде бы что то такое было в Kuon , на второй плойке. но в виду давности лет .. это не точно )))
Хоть кто то пытается сделать что то оригинальное в геймплее, посмотрим как это у них получится
Было уже такое, начиная с игр Dendy и Sega, ничего оригинального тут нет, после Терминатора 2. Подумаешь будут сливаться два врага вместо одного, умирать он будет точно так же.
Конкретно пример приведи, и видео этого момента в игре
да без разницы что они там умеют, если это будет действительно интеренсои к месту я только за
а это как раз сомнительный момент )))
Мы нагрузим ваши новехонькие 5060(70,80) так что они запердят и закашляют, - радостно уточнили в студии.
Мне не нравится как выглядит шлем у ГГ, как будто женский половой орган
Прикольно.