В Cronos: The New Dawn противники могут поглощать тела павших - особенности уникальной игровой механики хоррора

Разработчики научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn опубликовали новый дневник разработчиков, в котором подробно рассказали об одной из ключевых механик игры — системе слияния врагов (Merge), которая радикально меняет подход к каждому боевому столкновению. Особенность механики в том, что противники могут поглощать тела павших и в реальном времени эволюционировать, меняя поведение, приобретая новые способности и увеличивая уровень угрозы.
По словам креативного директора Яцека Зенбы и ведущего дизайнера боя Шамиля Янбухтина, противники, которых здесь называют «Сиротами», обладают способностью впитывать трупы других врагов, становясь сильнее и опаснее. Это вынуждает игроков постоянно следить за обстановкой, выстраивать тактическое позиционирование и не допускать скопления тел на арене. В противном случае, игрок рискует оказаться лицом к лицу с чудовищем, значительно превосходящим его по силе.
В игре появятся различные типы врагов — от быстрых и агрессивных «бегунов» до тяжёлых «брюзеров» и врагов дальнего боя. Все они могут сливаться между собой, образуя совершенно новые комбинации. Механика Merge здесь не второстепенная фишка, а полноценный элемент игрового цикла: чтобы выжить, необходимо не только правильно распоряжаться боеприпасами и менять оружие в зависимости от ситуации, но и постоянно контролировать обстановку на арене, используя окружение и мешая врагам сливаться.
Как отметил геймдиректор хоррора это решение призвано «сделать каждый бой уникальным, а выживание — по-настоящему напряжённым».
Напомним, ранее разработчики уже подогрели интерес к проекту, заявив о появлении редкой механики, ранее не встречавшейся в хоррор-играх.
Cronos: The New Dawn выходит на ПК, PlayStation5 и Xbox Series X/S уже этой осенью.
хрень и попытка както затащить в это доььмо
А почему так категорично? Тебе что, разработчики в тарелку насрали? Ты в неё ещё даже не играл, но уже назвал дерьмом...
игра ни о чем "вау эфект" делают новые утраченные технологии покемоны эволюционируют по скрипту подходя к другим покемонам... уууу страшна...
Да я поражаюсь с народу, еще не играли , а уже обливают игру помоями!!!!!!! Зажрались походу, им бы вернутся в 90-е годы, когда вся игровая индустрия только начиналась развиваться. Если игра какая то не нравится , зачем писать свой комментарий тупой, лучше бы сидели спокойно и молчали. И таких же на этом сайте много , которые хейтят не вышедших игр , не играли, а говорят , что все игра параша.
Монстры если честно, ну очень так се. Некроморфы больше пугали
Просто жду. Как замахали все эти стратегии, тактики, рогалики и прочая лабуда - заполонили ими всё! Штампуют как блины...А нормального приключенческого, фантастического шутана с историей днем с огнем не сыщешь...
издатели обожглись о каллисто протокол. Такие игры всегда были нишевой штукой, а история каллисто, я думаю, подпортила малину, как бы показывая другим издателям - вкладывать бабки в такое - большой риск с высокой шансом профакапиться
жду
Да, много наших хороших умных ребят уехало и трудятся сейчас на другие государства.
А по игре, ну явно бюджет тут АА и ждать чего-то крутого не стоит, но мне такое интересно (аля Dead space and The Callisto)
А что у dead space первого был бюджет? Там вообще команда чисто на энтузиазме работала и сделали вау. Таким играм ненужен конский бюджет ибо отбивать его потом проблема. Это не резидент где можно любой бюджет вбухать и он отобьëтся с лихвой. Пусть АА но крепкий. Калисто протокол не даст соврать голливудские актëры космический бюджет и в итоге игра невыстрелила финансого да и геймплей спорный вышел.
Актёры не могут вывезти хреновый сценарий, а в игре кроме интересного лора, нету чего-то цепляющего, да и то лор подали через одно место
При чëм тут сценарий? Я про сценарий Я про бюджет говорю там денег ушло на этих актёров половина
Очень жду, надеюсь игрушка выйдет годная, по видосам выглядит очень интересно и атмосферно.
Пистолет просто шикарно смотрится, очень похож на Беретту Робокопа.
+ на последнем скрине в стиме есть хрущёвка, однозначно надо брать
А может и брежневка, хз, полностью там здание не показывают
Выглядит интересно, думаю стоить брать на релизе
Заверните две! Все что похоже на деад Спейс это для меня
Что могу сказать после увиденного я как человек который не один раз играл в Dead space и разок в Callisto protocol мне понравилось что я увидел эдакий гидрид этих двух игр но всё таки уклон больше в dead space определённо жду 👍
Прокачка и крафтинг больше Evil Within напомнили.
Ребят а уникальность игровой механики на какой минуте показали ?
А эту механику ррям повсеместно используют. Прям в каждой второй игре её вижу