В Cronos: The New Dawn противники могут поглощать тела павших - особенности уникальной игровой механики хоррора

Разработчики научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn опубликовали новый дневник разработчиков, в котором подробно рассказали об одной из ключевых механик игры — системе слияния врагов (Merge), которая радикально меняет подход к каждому боевому столкновению. Особенность механики в том, что противники могут поглощать тела павших и в реальном времени эволюционировать, меняя поведение, приобретая новые способности и увеличивая уровень угрозы.

По словам креативного директора Яцека Зенбы и ведущего дизайнера боя Шамиля Янбухтина, противники, которых здесь называют «Сиротами», обладают способностью впитывать трупы других врагов, становясь сильнее и опаснее. Это вынуждает игроков постоянно следить за обстановкой, выстраивать тактическое позиционирование и не допускать скопления тел на арене. В противном случае, игрок рискует оказаться лицом к лицу с чудовищем, значительно превосходящим его по силе.

В игре появятся различные типы врагов — от быстрых и агрессивных «бегунов» до тяжёлых «брюзеров» и врагов дальнего боя. Все они могут сливаться между собой, образуя совершенно новые комбинации. Механика Merge здесь не второстепенная фишка, а полноценный элемент игрового цикла: чтобы выжить, необходимо не только правильно распоряжаться боеприпасами и менять оружие в зависимости от ситуации, но и постоянно контролировать обстановку на арене, используя окружение и мешая врагам сливаться.

Как отметил геймдиректор хоррора это решение призвано «сделать каждый бой уникальным, а выживание — по-настоящему напряжённым».

Напомним, ранее разработчики уже подогрели интерес к проекту, заявив о появлении редкой механики, ранее не встречавшейся в хоррор-играх.

Cronos: The New Dawn выходит на ПК, PlayStation5 и Xbox Series X/S уже этой осенью.