В новом трейлере Cronos: The New Dawn для Gamescom нашли забавную отсылку на Silent Hill 2

На выставке Gamescom Opening Night Live 2025 студия Bloober Team представила новый трейлер своего хоррора Cronos: The New Dawn, и самые внимательные зрители обнаружили в нем забавную деталь. Похоже, разработчики, которые совсем недавно трудились над ремейком Silent Hill 2, не удержались и спрятали прямо в ролике отсылку к своему своему знаковому проекту.

Буквально на долю секунды, в калейдоскопе кадров с жуткими монстрами и главным героем, в трейлере появляется персонаж, невероятно похожий на Джеймса Сандерленда — протагониста культового Silent Hill 2. Светлые волосы, уставший вид, растерянное выражение лица — все это безошибочно узнается фанатами. Особенно, если учитывать его дизайн из ремейка.

Конечно, в трейлере персонаж выглядит более изможденным, грязным и заплаканным, а белки его глаз налиты кровью, но в этом и заключается ирония. Как шутят игроки, возможно, именно так и должен выглядеть Джеймс после всех испытаний, выпавших на его долю.

Cronos: The New Dawn расскажет оригинальную историю в сюрреалистической версии реального района Нова-Хута в польском Кракове. Релиз хоррора запланирован на 5 сентября 2025 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.