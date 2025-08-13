В новом трейлере хоррора Cronos: The New Dawn команда Bloober Team возвращается туда, где всё начиналось

За считанные недели до выхода Cronos: The New Dawn команда Bloober Team решила вернуться к началу своей новой истории.

5 сентября владельцы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут отправиться в невероятное путешествие по посткоммунистическому Кракову, чтобы остановить таинственную болезнь, известную как «Сдвиг», которая привела к гибели человечества. Как мы знаем, в игре будут путешествия во времени, и до сих пор игроки имели возможность узнать больше о том, как выглядит жестокое будущее, захваченное существами из их самых страшных кошмаров, но теперь пришло время вернуться в будущее.

Bloober Team совместно с Peep Cosplay создали трейлер с живыми актёрами, демонстрирующий ND-3500 Traveler на рискованном задании в самом сердце Сектора A-11. Цель — проникнуть на заброшенный объект 1980-х годов и извлечь сущность ключевой фигуры.

Стоит отметить, что кадры были сняты на сталелитейном заводе Сендзимира — месте, которое вдохновило на создание одной из ключевых локаций игры, расположенной в вымышленном районе Новый Рассвет, созданном по образцу реальной Новой Хуты.