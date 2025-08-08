В новом видео разработчики Cronos: The New Dawn подробнее рассказали о сюжете предстоящего хоррора

Bloober Team в новом выпуске дневника разработчиков Cronos: The New Dawn подробно рассказали про насыщенный сюжет игры. Узнайте, почему человечество пало, раскройте истинную роль Странника и познакомьтесь поближе с загадочным Стражем.

Crenos: The New Dawn — это survival horror от третьего лица, созданный известной хоррор-студией Bloober Team, наиболее известной благодаря высоко оценённому критиками ремейку Silent Hill 2. Сюжет игры, построенный на мощном и оригинальном повествовании, разворачивается в Новой Хуте — районе Кракова, Польша, — представленном в двух контрастирующих временных линиях: постапокалиптическом будущем и индустриальной реальности 1980-х годов. Этот уникальный сеттинг сочетает в себе суровый ретрореализм, антиутопическую научную фантастику и ретрофутуристическую атмосферу, создавая глубоко захватывающий мир, полный напряжения и тайн.

В центре истории — таинственный Странник — фигура, играющая ключевую роль в судьбе человечества. По мере приближения релиза игры команда разработчиков — игровой продюсер Клаудия Севера и ведущий нарративный дизайнер и ведущий сценарист Гжегож Лайк, — раскрывает подробности сложного сюжета игры в новом выпуске дневника разработчиков: как извлекаются души, кого следует выбрать и каково истинное предназначение Странников. Это не просто история ужасов — это путешествие сквозь время, сквозь идентичность и сквозь тревожные останки разрушенного мира.

Кроме того, игроки познакомятся с новым персонажем: Стражем, впервые представленным в недавнем ярком сюжетном трейлере — загадочным Странником, чья внешность и философия резко контрастируют с образом жизни и философией главного героя. Озвученный Аланом Теркингтоном, Страж управляет инструментами и поддерживает хаб, где игроки проводят большую часть времени на протяжении всей игры.

Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 5 сентября 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic) и Switch 2.