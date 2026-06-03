В сеть попали скриншот и обложка Cronos: Lazarus - это дополнение для Cronos: The New Dawn

Похоже, что в сеть просочился первый скриншот Cronos: Lazarus от Bloober Team. Этот скриншот предоставлен инсайдером intercelluar, который ранее уже сливал скриншоты Rayman Legends Retold.

Судя по всему, Cronos: Lazarus будет дополнением для Cronos: The New Dawn.

Bloober Team будет присутствовать на Summer Game Fest 2026. Так что можно смело предположить, что дополнение будет официально анонсировано 5 июня.