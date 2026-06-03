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Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 184 оценки

В сеть попали скриншот и обложка Cronos: Lazarus - это дополнение для Cronos: The New Dawn

monk70 monk70

Похоже, что в сеть просочился первый скриншот Cronos: Lazarus от Bloober Team. Этот скриншот предоставлен инсайдером intercelluar, который ранее уже сливал скриншоты Rayman Legends Retold.

Судя по всему, Cronos: Lazarus будет дополнением для Cronos: The New Dawn.

Bloober Team будет присутствовать на Summer Game Fest 2026. Так что можно смело предположить, что дополнение будет официально анонсировано 5 июня.

22
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
CommunicativeDorn

Отлично

4
K0t Felix

о, шлемак у гг уже с другими отверстиями

FrankPank

Надеюсь это длс не на 3 часа за штукарь

saa0891

Жаль что не новая часть, но в любом случае с удовольствием поиграю в ДЛС.

Очень надеюсь это будет в основной компании а не будет отдельное ДЛС.

AlluringJake

Оуу! Это же тот чувак который нам помогал в игре, это чё, мы за него будем играть??? Круто! Очень жду!