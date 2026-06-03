В сеть попали скриншот и обложка Cronos: Lazarus - это дополнение для Cronos: The New Dawn

Похоже, что в сеть просочился первый скриншот Cronos: Lazarus от Bloober Team. Этот скриншот предоставлен инсайдером intercelluar, который ранее уже сливал скриншоты Rayman Legends Retold.
Судя по всему, Cronos: Lazarus будет дополнением для Cronos: The New Dawn.
Bloober Team будет присутствовать на Summer Game Fest 2026. Так что можно смело предположить, что дополнение будет официально анонсировано 5 июня.
Отлично
о, шлемак у гг уже с другими отверстиями
Надеюсь это длс не на 3 часа за штукарь
Жаль что не новая часть, но в любом случае с удовольствием поиграю в ДЛС.
Очень надеюсь это будет в основной компании а не будет отдельное ДЛС.
Оуу! Это же тот чувак который нам помогал в игре, это чё, мы за него будем играть??? Круто! Очень жду!